Популяция малярийных комаров ежегодно активно расширяется: насколько это опасно

Ученые давно предупреждают, что изменение климата подтолкнет разные виды к освоению новых территорий. Увеличение популяции комаров-переносчиков болезней является одной из самых больших проблем.

Почему количество малярийных комаров становится больше

Согласно новому исследованию, комары, являющиеся переносчиками малярии, перемещаются в зоны потепления в Африке более столетия.

Биолог Джорджтаунского университета Колин Карлсон и его коллеги использовали один из наборов данных по этимологии, чтобы отследить внешние пределы распространения комаров в Африке в течение 120 лет.

Эти данные позволили исследователям оценить пределы распространения 22 видов комаров Anopheles между 1898 и 2016 годами. За это время мир потеплел по меньшей мере на 1,2 градуса Цельсия, тем самым сделав новые территории пригодными для комаров.

В результате обнаружили, что комары Anopheles ежегодно распространяются на юг на 4,7 километра и поднимаются на 6,5 метров в высоту. В 2011 году эти показатели были примерно втрое меньше.

Фактически это свидетельствует о том, что африканские комары Anopheles продвинулись настолько далеко, что в среднем теперь они находятся на 500 километров ближе к южному полюсу. Это говорит о возможном распространении малярии в будущем.

По словам Карлсона, это одни из первых значимых исторических доказательств того, что комары двигаются с повышением температуры. Главной причиной этого является глобальное потепление.

Малярийный комар (фото: pixabay.com)

Как климат помогает малярийным комарам

Эти хладнокровные существа чувствительны к перепадам температуры, влажности и осадкам, поэтому местный климат определяет, где они могут выжить.

Ожидается, что изменение климата не только расширит ареал комаров, но и продлит время, когда они живут в течение года. Несмотря на то, что ученые исследовали один вид комаров, они предполагают, что другие также положительно воспринимают эти изменения.

В самом худшем случае почти миллиард людей могут оказаться под угрозой передачи вируса от комаров, поскольку планета нагревается. То есть не исключено, что в будущем человечество столкнется с эпидемиологическими вспышками малярии.

"Мы должны искать виды в движении, и думать об этом как об аспекте того, как мы готовимся к влиянию изменения климата на здоровье", - говорит ученый.