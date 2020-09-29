Популярный у украинцев курорт засыпало градом величиной с грецкий орех: видео стихии

Стамбул накрыли дожди и сильный град 29 сентября. Видео и фото разрушающей стихии публикуют местные жители в социальных сетях.

Жители Стамбула публикуют в социальных сетях фотографии и видео жутких ледяных глыб, которые обрушились на город. В нескольких районах с азиатской стороны города прошел жуткий град размером с грецкий орех. Автомобили, которые в этот момент оказались припаркованы на улице, были повреждены.

Мощный ливень, который обрушился на город, практически затопил улицы и превратил их в реки. В городе страшные пробки. Ситуацию сильно усложняет штормовой ветер, порывы которого достигают от 50 до 90 километров в час.

По данным местных жителей, диаметр града от 5 до 50 миллиметров. На некоторых машинах остались вмятины, на других – дыры в стеклах. Под водой оказались подземные переходы, входы в метро и подвалы домов.

Спасатели эвакуируют жителей из затопленных районов. Метеорологи предупреждают, что такая погода в Стамбуле продержится почти до конца суток.