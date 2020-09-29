Популярний в українців курорт засипало градом завбільшки з волоський горіх: відео стихії

Стамбул накрили дощі та сильний град 29 вересня. Відео і фото руйнівної стихії публікують місцеві жителі в соціальних мережах.

Мешканці Стамбула публікують у соціальних мережах фотографії та відео моторошних крижаних брил, які обрушилися на місто. В районах з азійської сторони міста пройшов страшний град розміром з волоський горіх. Автомобілі, які в цей момент опинилися припарковані на вулиці, були пошкоджені.

Потужна злива, який обрушився на місто, практично затопив вулиці та перетворив їх у річки. У місті страшні пробки. Ситуацію сильно ускладнює штормовий вітер, пориви якого сягають від 50 до 90 кілометрів на годину.

За даними місцевих жителів, діаметр граду від 5 до 50 міліметрів. На деяких машинах залишилися вм'ятини, на інших – дірки у склі. Під водою опинилися підземні переходи, входи в метро і підвали будинків.

Рятувальники евакуюють жителів із затоплених районів. Метеорологи попереджають, що така погода в Стамбулі протримається майже до кінця доби.