UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Популярный украинский курорт второй день окутывает загадочной мглой: опасно ли это

Автор: Светлана Мащенко

Курортный Бердянск второй день подряд погружен в непонятную дымку. Метеорологи объяснили ее происхождение и рассказали, связана ли она с загрязнением воздуха.

Что происходит в городе сейчас, и опасно ли это явление - читайте далее в нашем материале.

Местные СМИ пишут, что жители и гости курортного города в Запорожской области обеспокоены происходящим там.

Дым, дымка или выбросы?

Необычное помутнение воздуха вызвало немало вопросов и домыслов в соцсетях. Версии - от неполадок в работе Энергодарской АЭС до обычного тумана.

Причем, как оказалось, Бердянск не уникален. Необычная картинка наблюдается сразу в нескольких областях. А утром 22 июня уже жители Киева стали жаловаться на непрозрачность воздуха.

Что это за явление и опасно ли оно?

Бердянские метеорологи говорят, что такое атмосферное явление называется мглой. Оно вызвано, скорее всего, продолжительными ветрами, которые подняли пыль вверх. С токсичными выбросами данная ситуация не связана.

Фото: Бердянск накрыло мглой

Следует знать, что мгла - это атмосферное явление, помутнение воздуха в виде сероватой, белесой или желтоватой пелены вследствие скопления в воздухе большого количества мелких или твердых частиц пыли или дыма.

Мгла часто возникает вследствие интенсивной эрозии почвы, при пыльных бурях в пустынных и степных районах, а также в результате задымления воздуха при лесных пожарах, над промышленными предприятиями и населенными пунктами.

Сходное помутнение воздуха (чаше всего в городах) может быть вызвано наличием частиц пыли или дыма от выбросов промышленных предприятий, тогда оно называется смог.

К слову, согласно прогнозу синоптиков, Украину в среду, 23 июня, охватит еще более сильной жарой. А снижения температуры следует ждать лишь в воскресенье, 27-го числа.

Читайте РБК-Украина в Google News
курорт