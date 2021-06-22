Популярний український курорт другий день огортає загадковою імлою: чи небезпечно це

Курортний Бердянськ другий день поспіль занурений у незрозумілу димку. Метеорологи пояснили її походження і розповіли, чи пов'язана вона із забрудненням повітря.
Що відбувається в місті зараз, і чи небезпечно це явище - читайте далі в нашому матеріалі.
Місцеві ЗМІ пишуть, що мешканці та гості курортного міста в Запорізькій області стурбовані тим, що відбувається там.
Незвичайне помутніння повітря викликало чимало запитань і домислів у соцмережах. Версії - від неполадок в роботі Енергодарської АЕС до звичайного туману.
Причому, як виявилося, Бердянськ не унікальний. Незвичайна картинка спостерігається відразу в декількох областях. А вранці 22 червня вже жителі Києва стали скаржитися на непрозорість повітря.
Бердянські метеорологи кажуть, що таке атмосферне явище називається імлою. Воно викликане, швидше за все, тривалими вітрами, які підняли пил вгору. З токсичними викидами дана ситуація не пов'язана.
Фото: Бердянськ накрило імлою
Слід знати, що імла - це атмосферне явище, помутніння повітря у вигляді сіруватої, білястої або жовтуватої пелени внаслідок скупчення в повітрі великої кількості дрібних або твердих частинок пилу або диму.
Імла часто виникає внаслідок інтенсивної ерозії ґрунту, при запорошених бурях в пустельних і степових районах, а також в результаті задимлення повітря при лісових пожежах, над промисловими підприємствами і населеними пунктами.
Схоже помутніння повітря (найчастіше в містах) може бути викликано наявністю частинок пилу або диму від викидів промислових підприємств, тоді воно називається смог.
До слова, згідно з прогнозом синоптиків, Україну в середу, 23 червня, охопить ще сильнішою спекою. А зниження температури слід чекати лише в неділю, 27-го числа.