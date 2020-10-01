Популярная курортная страна ужесточила правила для украинских туристов

Болгария ужесточила требования въезда для туристов из Украины. С 1 октября при посещении страны нужно с собой иметь справку с результатами теста на коронавирус.

Новые требования були опубликованы на официальной странице посольства Украины в Болгарии.

Эти правила въезда в Болгарию будут действовать с 1 октября по 30 ноября. Украинцам нужно будет предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Причем сделан он должен будет не меньше, чем за 72 часа до пересечения границы.

Кроме того, в документе обязательно должны быть указаны:

личные данные гражданина Украины,

контакты и названия лаборатории, что делала тестирование,

дата анализа,

прописанный латиницей метод (PCR),

также отрицательный результат (Negativ).

Отметим, что в сентябре украинцы могли въезжать на территорию Болгарии без подтвержденного теста на коронавирус.

К слову, для туристов из Украины по-прежнему открыты 52 страны. И Болгария входит в этот перечень.

Отметим, что Минздрав не так давно обновил список так называемых стран "красной" и "зеленой" зоны. И Болгария входит в перечень "зеленой" зоны.