ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Популярная курортная страна ужесточила правила для украинских туристов

Автор: Светлана Мащенко

Украинским туристам станет труднее попасть на популярные курорты

Болгария ужесточила требования въезда для туристов из Украины. С 1 октября при посещении страны нужно с собой иметь справку с результатами теста на коронавирус.

Новые требования були опубликованы на официальной странице посольства Украины в Болгарии.

Эти правила въезда в Болгарию будут действовать с 1 октября по 30 ноября. Украинцам нужно будет предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Причем сделан он должен будет не меньше, чем за 72 часа до пересечения границы.

Кроме того, в документе обязательно должны быть указаны:

Самые читаемые новости
  • личные данные гражданина Украины,
  • контакты и названия лаборатории, что делала тестирование,
  • дата анализа,
  • прописанный латиницей метод (PCR),
  • также отрицательный результат (Negativ).

Отметим, что в сентябре украинцы могли въезжать на территорию Болгарии без подтвержденного теста на коронавирус.

К слову, для туристов из Украины по-прежнему открыты 52 страны. И Болгария входит в этот перечень.

Отметим, что Минздрав не так давно обновил список так называемых стран "красной" и "зеленой" зоны. И Болгария входит в перечень "зеленой" зоны.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Болгария