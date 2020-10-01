ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Популярна курортна країна посилила правила для українських туристів

Автор: Світлана Мащенко

Українським туристам стане важче потрапити на популярні курорти

Болгарія посилила вимоги до в'їзду для туристів з України. З 1 жовтня при відвідуванні країни потрібно з собою мати довідку з результатами тесту на коронавірус.

Нові вимоги були опубліковані на офіційній сторінці посольства України в Болгарії.

Ці правила в'їзду в Болгарію будуть діяти з 1 жовтня по 30 листопада. Українцям потрібно буде надати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус. Причому, зроблений він повинен буде не менше, ніж за 72 години до перетинання кордону.

Крім того, у документі обов'язково мають бути зазначені:

Популярні новини
  • особисті дані громадянина України,
  • контакти та назви лабораторії, що робила тестування,
  • дата аналізу,
  • прописаний латиницею метод (PCR),
  • також негативний результат (Negativ).

Зазначимо, що у вересні українці могли в'їжджати на територію Болгарії без підтвердженого тесту на коронавірус.

До речі, для туристів з України, як і раніше відкриті 52 країни. Болгарія входить у цей перелік.

Зазначимо, що МОЗ не так давно поновило список так званих країн "червоної" та "зеленої" зони. Болгарія входить в перелік "зеленої" зони.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Болгария