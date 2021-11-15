Популярный курорт ушел под воду: в отелях и на дорогах ввели режим ЧП (фото)

Другие города Красного моря, такие как Сафага и Марса Алам, также пострадали от сильного дождя.

Все дороги на популярные экскурсионные направления, в Кену и в Луксор, закрыты. Воду на дорогах и улицах откачивают экстренные службы.

В Хургаде очень мало ливневок, поэтому на считанные минуты курорт ушел под воду. При этом местами опасно, поскольку потоки грязи сносят все на своем пути.

Потоп в Харгаде (фото: tourprom.ru)

Еще одной серьезной опасность является ток. Дело в том, что на улицах местные часто используют оголенную проводку в магазинах и лавках, а в сочетании с водой, которая является проводником, это смертельно опасно.

Местные жители попадают под удар током. Власти стараются как можно быстрее откачать воду и обезопасить людей.

В Хургаде отключали электричество, поэтому туристы столкнулись с неработающим интернетом.

Кроме того, многие отели не рассчитаны на сильный дождь, поэтому в вестибюлях оказалась вода. Туристов просят не покидать свои номера.

Что будет с погодой дальше

По прогнозам синоптиков, дождей больше не будет. Ночью до +21-22, днем - +26-27. Температура воды в Красном море составит около 26-27 градусов тепла.