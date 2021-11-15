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Популярный курорт ушел под воду: в отелях и на дорогах ввели режим ЧП (фото)

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Египет, Понедельник 15 ноября 2021 17:08
Популярный курорт ушел под воду: в отелях и на дорогах ввели режим ЧП (фото) Коллаж РБК-Украина: популярный египетский курорт затопило
Автор: Роман Мирончук

На популярный египетский курорт Хургада обрушились сильные проливные дожди. Из-за этого затоплены многие дороги. Отменены все экскурсии, а на дорогах и в отелях - введен режим ЧП.

Об этом сообщает "Турпром", ссылаясь на свои источники в Хургаде.

Другие города Красного моря, такие как Сафага и Марса Алам, также пострадали от сильного дождя.

Все дороги на популярные экскурсионные направления, в Кену и в Луксор, закрыты. Воду на дорогах и улицах откачивают экстренные службы.

В Хургаде очень мало ливневок, поэтому на считанные минуты курорт ушел под воду. При этом местами опасно, поскольку потоки грязи сносят все на своем пути.

Популярный курорт ушел под воду: в отелях и на дорогах ввели режим ЧП (фото)

Потоп в Харгаде (фото: tourprom.ru)

Еще одной серьезной опасность является ток. Дело в том, что на улицах местные часто используют оголенную проводку в магазинах и лавках, а в сочетании с водой, которая является проводником, это смертельно опасно.

Местные жители попадают под удар током. Власти стараются как можно быстрее откачать воду и обезопасить людей.

В Хургаде отключали электричество, поэтому туристы столкнулись с неработающим интернетом.

Кроме того, многие отели не рассчитаны на сильный дождь, поэтому в вестибюлях оказалась вода. Туристов просят не покидать свои номера.

Что будет с погодой дальше

По прогнозам синоптиков, дождей больше не будет. Ночью до +21-22, днем - +26-27. Температура воды в Красном море составит около 26-27 градусов тепла.

Напомним, в Украину движется зимняя стихия. Ливни с мокрым снегом накроют полстраны.

Мы также писали о том, что мощный ливень во Львове затопил Mcdonald's.

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