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Популярний курорт пішов під воду: в готелях і на дорогах ввели режим НП (фото)

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Єгипет, Понеділок 15 листопада 2021 17:08
Популярний курорт пішов під воду: в готелях і на дорогах ввели режим НП (фото) Колаж РБК-Україна: популярний єгипетський курорт затопило
Автор: Роман Мирончук

На популярний єгипетський курорт Хургада обрушилися сильні проливні дощі. Через це затоплено багато доріг. Скасовано всі екскурсії, а на дорогах і в готелях - введено режим НП.

Про це повідомляє "Турпром", посилаючись на свої джерела в Хургаді.

Інші міста Червоного моря, такі як Сафага і Марса Алам, також постраждали від сильного дощу.

Всі дороги на популярні екскурсійні напрямки, в Кену і в Луксор, закриті. Воду на дорогах і вулицях відкачують екстрені служби.

У Хургаді дуже мало ливнівок, тому на лічені хвилини курорт пішов під воду. При цьому місцями небезпечно, оскільки потоки бруду зносять все на своєму шляху.

Популярний курорт пішов під воду: в готелях і на дорогах ввели режим НП (фото)

Потоп в Харгаде (фото: tourprom.ru)

Ще однією серйозною небезпекою є струм. Справа в тому, що на вулицях місцеві часто використовують оголену проводку в магазинах і крамницях, а в поєднанні з водою, яка є провідником, це смертельно небезпечно.

Місцеві жителі потрапляють під удар струмом. Влада намагається якомога швидше відкачати воду і убезпечити людей.

У Хургаді відключали електрику, тому туристи зіткнулися з непрацюючим Інтернетом.

Крім того, багато готелів не розраховані на сильний дощ, тому у вестибюлях виявилася вода. Туристів просять не залишати свої номери.

Що буде з погодою далі

За прогнозами синоптиків, дощів більше не буде. Вночі до +21-22, вдень - +26-27. Температура води в Червоному морі складе близько 26-27 градусів тепла.

Нагадаємо, в Україну рухається зимова стихія. Зливи з мокрим снігом накриють півкраїни.

Ми також писали про те, що потужна злива у Львові затопив Mcdonald's.

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