Ці популярні звички день за днем збільшують ризик розвитку раку

Деякі щоденні звички можуть збільшити ризик розвитку онкології. Лікарі склали топ факторів, через які людина ризикує захворіти на рак. Серед них, як шкідливі, наприклад, алкоголь і куріння, так і нешкідливі, такі як звичка бути домосідом.

Надмірне вживання алкоголю

За словами медиків, багато людей не усвідомлюють, що вживання алкоголю може збільшити ризик розвитку раку.

Хоча це може бути не єдиний фактор, алкоголь є відомим канцерогеном, і навіть помірне споживання може піддати людей більш високому ризику розвитку раку.

А ось скорочення вживання алкоголю або повне виключення його з раціону може допомогти знизити ризик розвитку рака і поліпшити загальний стан здоров'я.

Куріння

Тютюн і алкоголь є канцерогенами, і їх спільне вживання ще більше підвищує ризик.

Але є і хороша новина. Вона полягає в тому, що після відмови від цих звичок, ризик розвитку раку буде зменшуватися.

Рак стравоходу, рак легенів та інші види раку пов'язані з курінням.

Пропуск періодичних профілактичних оглядів

"Ми чистимо зуби щоранку, виробляємо звичку їздити на роботу і часто маємо звички, які визначають, як ми проводимо вільний час. Однак одна звичка, яку часто не помічають, - це важливість планових медичних оглядів. Пропуск періодичних медичних оглядів може збільшити ваші ризики раку", - говорить сімейний лікар Томмі Мітчелл.

Важливо пройти мамографію, мазок Папаніколау (на рак шийки матки), ризик раку простати та інші обстеження в залежності від вашого віку, способу життя та сімейного анамнезу.

Нездорова дієта

Дотримання дієти, багатої продуктами з високим вмістом холестерину і трансжирами, може збільшити ризик розвитку раку.

Медики радять вибирати продукти з низьким вмістом насичених і трансжирів, такі як нежирне м'ясо, птиця, риба, боби і горіхи. Включіть в свій раціон різноманітні фрукти і овочі. Ці багаті поживними речовинами продукти містять антиоксиданти, які допомагають захистити клітини від пошкоджень.

Бути домосідом

Малорухливий спосіб життя пов'язаний з підвищеним ризиком раку. Нестача фізичних вправ може призвести до збільшення ваги, що, в свою чергу, може призвести до цілого ряду проблем зі здоров'ям, включаючи діабет, високий кров'яний тиск і хвороби серця.

Кожна з цих умов створює унікальну можливість для ракових клітин закріпитися і рости.

Хронічний стрес

Хронічний стрес може мати серйозні несприятливі наслідки для нашого фізичного та психічного здоров'я.

Потік гормонів стресу, таких як кортизол, які можуть пригнічувати імунну систему, посилювати запалення і сприяти розвитку раку.