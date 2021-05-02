Популярные мифы о здоровом образе жизни, от которых стоит избавиться

Количество шагов

Этот стереотип уже давно раскручен и в первую очередь его связывают с производством специальных устройств, которые измеряют количество шагов, скорость ходьбы, пульс и расход калорий. Чтобы раскрутить бренд, компании начали массово публиковать исследования о том, что нормой для человека является 10 тысяч шагов в день в быстром темпе. Издания подхватили эту идею, и стереотип ушел в массы.

Однако ученые начали проводить реальные исследования и устанавливать взаимосвязь между шагами и здоровьем человека. Оказалось, что у тех, кто проходил 4500 шагов в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 41%. С каждой дополнительной тысячей шагов все риски автоматически снижались на +15%. Однако после 7500 шагов активность особых результатов не показала.

Худощавый не значит здоровый

Каждый организм индивидуален и накапливает жир по-разному. Худоба совершенно не является показателем здоровья. Если человек худощав от природы – ему тоже нужны осмотры врачей и физическая нагрузка. Чрезмерная худощавость увеличивает риск смертности почти так же, как и ожирение.

Худощавым людям нужно правильно питаться и уделять время физическим нагрузкам, так как слегка избыточный вес считается более здоровым, чем его недобор.

2.5 литра воды в день

Это цифра не может быть универсальной для всех людей на планете. В рекомендациях ВОЗ указана дневная норма жидкости и это не только чистая вода, а еще и все остальные напитки в день – кофе, молоко, чай, суп, соки.

Если вы живете в умеренном климате и не бегаете ежедневно марафоны, и при этом нормально питаетесь, то нормой считается 43 миллилитра жидкости на каждый килограмм массы тела. Человеку с весом в 60 кг нужно в среднем 2580 миллилитров жидкости.

Тем, кто весит меньше – нужно пить меньше, кто весит больше 80 кг – должен пить больше. Однако регулируется это естественным путем – чувством жажды и пить нужно ровно столько, сколько требует организм.