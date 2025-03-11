В популярному серед українців кремі для обличчя знайшли речовину, яка викликає рак

Що відомо

Крем містить пероксид бензоїлу, який ефективно бореться з акне, знищуючи бактерії, що спричиняють запалення. Однак, незалежна лабораторія з Коннектикуту Valisure виявила, за певних умов пероксид бензоїлу може розкладатися на бензол - речовину, яка належить до канцерогенів.

Valisure попросила Управління з контролю за продуктами й ліками США відкликати забруднені засоби. Водночас Агентство з охорони навколишнього середовища США зазначило, що ймовірність захворіти внаслідок використання засобу низька, однак ризик не можна ігнорувати.

Відомо, що пероксид бензоїлу розкладається та утворює бензол за певних обставин. Компонент бензину може викликати рак.

Крем Effaclar Duo, в якому знайшли небезпечну речовину

У L’Oreal заявили, що тестування виявило сліди небезпечної речовини в одній партії продукту.

"У тісній співпраці з FDA, ми вирішили зняти з продажу Effaclar Duo та вилучити засоби з ринку, що залишилися", - йдеться в заяві L’Oreal.

У компанії також повідомили, що покращена формула Effaclar Duo незабаром буде доступна.

До слова, продукція інших косметичних брендів теж виявилася небезпечною. Так, сліди бензолу знайшли в косметиці Clinique, Proactiv, Clearasil і Taro, однак в менших кількостях.

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