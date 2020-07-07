На популярном украинском курорте взвинтили цены: украинцы возмущены

На популярном украинском курорте цены становятся очень высокими
На популярном курорте Азовского моря - Кирилловке очень подскочили цены для туристов. В место отдыха в июле начинает пребывать все больше, и больше людей и местные жители решили этим воспользоваться.
Как сообщает блогер Евгений Панюта в своем блоге, номер с одной комнатой, кухней, ванной и балконом обошелся ему 700 гривен в сутки. Жилье находится не на первой линии, до моря нужно идти к пешком.
Сам блогер сообщает, что в прошлом году цены на номера были дороже и стартовали от 1200 гривен за номер. Но вот подписчики Евгения его оптимизма не разделяют и пишут, что за такое жилье стоимость слишком высокая.
Отдых в Кириллловке становится дорогим (YouTube)
В комментариях люди пишут, что за такие цены можно отдохнуть в Турции или Болгарии. Также украинцы считают, что это жилье таких денег не стоит.
Как мы ранее писали, на популярном украинском курорте отдыхающих атакуют морские блохи.