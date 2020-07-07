На популярному українському курорті підняли ціни: українці обурені

На популярному курорті Азовського моря - Кирилівці дуже підскочили ціни для туристів. На місце відпочинку в липні починає перебувати все більше і більше людей і місцеві жителі вирішили цим скористатися.

Як повідомляє блогер Євген Панюта у своєму блозі, номер з однією кімнатою, кухнею, ванною кімнатою і балконом обійшовся йому 700 гривень на добу. Житло знаходиться не на першій лінії, до моря треба йти до пішки.

Сам блогер повідомляє, що в минулому році ціни на номери були дорожчими і стартували від 1200 гривень за номер. Але ось підписники Євгенія його оптимізму не поділяють і пишуть, що за таке житло вартість занадто висока.

Відпочинок в Кириллловке стає дорогим (YouTube)

В коментарях люди пишуть, що за такі ціни можна відпочити в Туреччині або Болгарії. Також українці вважають, що це житло таких грошей не коштує.

Як би ціна елітного турецького курорту! На березі Егейського моря, золоті піски.

Задрали ціни на житло. Це дає свої плоди. Сидять без відпочиваючих!

Єгипет, Туніс, Туреччина набагато краще відпочинок і дешевше, за такі ціни на житло нехай самі там селяться.

400 гривень червона ціна вашого номеру. А враховуючи наплив відпочиваючих - 300 гривень - стеля.

Як ми раніше писали, на популярному українському курорті відпочиваючих атакують морські блохи.