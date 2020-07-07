На популярному українському курорті підняли ціни: українці обурені

На популярному українському курорті ціни стають дуже високими
На популярному курорті Азовського моря - Кирилівці дуже підскочили ціни для туристів. На місце відпочинку в липні починає перебувати все більше і більше людей і місцеві жителі вирішили цим скористатися.
Як повідомляє блогер Євген Панюта у своєму блозі, номер з однією кімнатою, кухнею, ванною кімнатою і балконом обійшовся йому 700 гривень на добу. Житло знаходиться не на першій лінії, до моря треба йти до пішки.
Сам блогер повідомляє, що в минулому році ціни на номери були дорожчими і стартували від 1200 гривень за номер. Але ось підписники Євгенія його оптимізму не поділяють і пишуть, що за таке житло вартість занадто висока.
Відпочинок в Кириллловке стає дорогим (YouTube)
В коментарях люди пишуть, що за такі ціни можна відпочити в Туреччині або Болгарії. Також українці вважають, що це житло таких грошей не коштує.
Як ми раніше писали, на популярному українському курорті відпочиваючих атакують морські блохи.