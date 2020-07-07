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На популярному українському курорті підняли ціни: українці обурені

Новини » Життя   
Автор: Людмила Жукова

На популярному українському курорті ціни стають дуже високими

На популярному курорті Азовського моря - Кирилівці дуже підскочили ціни для туристів. На місце відпочинку в липні починає перебувати все більше і більше людей і місцеві жителі вирішили цим скористатися.

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Як повідомляє блогер Євген Панюта у своєму блозі, номер з однією кімнатою, кухнею, ванною кімнатою і балконом обійшовся йому 700 гривень на добу. Житло знаходиться не на першій лінії, до моря треба йти до пішки.

Сам блогер повідомляє, що в минулому році ціни на номери були дорожчими і стартували від 1200 гривень за номер. Але ось підписники Євгенія його оптимізму не поділяють і пишуть, що за таке житло вартість занадто висока.

Відпочинок в Кириллловке стає дорогим (YouTube)

В коментарях люди пишуть, що за такі ціни можна відпочити в Туреччині або Болгарії. Також українці вважають, що це житло таких грошей не коштує.

  • Як би ціна елітного турецького курорту! На березі Егейського моря, золоті піски.
  • Задрали ціни на житло. Це дає свої плоди. Сидять без відпочиваючих!
  • Єгипет, Туніс, Туреччина набагато краще відпочинок і дешевше, за такі ціни на житло нехай самі там селяться.
  • 400 гривень червона ціна вашого номеру. А враховуючи наплив відпочиваючих - 300 гривень - стеля.

Як ми раніше писали, на популярному українському курорті відпочиваючих атакують морські блохи.

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