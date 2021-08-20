На популярном украинском курорте туристам запретили выносить медуз на берег: названа причина (видео)

Так, речь идет о косе Пересыпь. В частности, арендаторы пляжей заявляют, что течение заберет морских обитателей обратно, и море таким способом очистится само.

Кроме того, соответствующий метод может быть эффективным во время шторма медуз уносит в море. Однако стоит направлению ветра измениться, и живность снова вернется на побережье.

На большинстве баз отдыха устанавливают сетки вокруг пляжа, однако конструкция теряет смысл, как только начинается шторм. Сетку просто выбрасывает на берег.

В Кирилловке туристов просят медуз не выносить на берег (фото: ria-m.tv)