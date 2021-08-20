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На популярном украинском курорте туристам запретили выносить медуз на берег: названа причина (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Кирилловке арендаторы некоторых пляжей просят туристов не вытаскивать медуз на берег, не смотря на нашествие живности. Соответствующее решение поможет избежать ужасного запаха и не совсем эстетичного зрелища.

Об этом пишет "Риа-Мелитополь".

Так, речь идет о косе Пересыпь. В частности, арендаторы пляжей заявляют, что течение заберет морских обитателей обратно, и море таким способом очистится само.

Кроме того, соответствующий метод может быть эффективным во время шторма медуз уносит в море. Однако стоит направлению ветра измениться, и живность снова вернется на побережье.

На большинстве баз отдыха устанавливают сетки вокруг пляжа, однако конструкция теряет смысл, как только начинается шторм. Сетку просто выбрасывает на берег.

В Кирилловке туристов просят медуз не выносить на берег (фото: ria-m.tv)

Ранее мы сообщали, что туристы рассказали, что сейчас происходит в Кирилловке. Отдыхающие говорят, что из-за медуз запас стоит невыносимый.

Также, на популярном украинском курорте туристы жалуются на комаров.

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Кирилловка