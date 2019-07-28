На популярном украинском курорте парень сорвался с колеса обозрения: все подробности

В Херсонской области на известном курорте Железный порт произошел неприятный инцидент с 21-летним молодым человеком. Парень взобрался на неработающее колесо обозрения и упал на землю. Об этом сообщает местное издание "Херсон типичный".

Аттракцион установили на набережной. Парень решил продемонстрировать отдыхающим свои физические возможности, начал быстро карабкаться наверх, но что-то пошло не так, его руки потеряли былую силу, и он сорвался с высоты приблизительно 10 метров.

В Железном порту парень сорвался с колеса обозрения (Иллюстративное фото: instagram.com/vikali1936)

Очевидцы инцидента вызвали бригаду скорой помощи и позвонили в полицию. Когда врачи приехали оказать парню помощь, то он уже находился в бессознательном состоянии.

Врачи доставили пострадавшего экстремала в районную больницу. У него поврежденные внутренние органы и ушиб головного мозга. Будет ли молодой человек жить, врачи пока не говорят.

Напомним, что недалеко от Железного порта, где люди часто отдыхают "дикарем", произошел инцидент с 10-летним мальчиком, который начал тонуть в море. При этом люди вокруг вместо того, чтобы броситься спасать ребенка, просто стояли и снимали все на камеру.

Ранее сообщалось о том, что в Железном порту дельфин порезвился с отдыхающими. Животное приплыло на мелководье, где в это время купались люди.