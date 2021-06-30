На популярном украинском курорте море "заминировали" фекалии

В Одесской области, на курорте Черноморск запретили купаться в море и повесили там красный флаг. Это связано с загрязнением воды.

Об этом сообщается на странице в Instagram города Черноморска.

"Сегодня на пляже Черноморска вывесили красній флаг в связи с тем, что море грязное. Купание в море запрещено", - сказано в сообщении.

Также добавляется, что отдыхающие заметили, что море немного "заминировано какулями".

Отмечается, что специалисты взяли пробы воды, но результат будет через два дня.

На пляже Черноморска запретили купаться

На пляже Черноморска грязная вода в море

В комментариях пользователи высказали свою реакцию на произошедшее на курорте.