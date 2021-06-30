На популярном украинском курорте море "заминировали" фекалии
В Черноморске нельзя купаться в море (коллаж РБК-Украина)
В Одесской области, на курорте Черноморск запретили купаться в море и повесили там красный флаг. Это связано с загрязнением воды.
Об этом сообщается на странице в Instagram города Черноморска.
"Сегодня на пляже Черноморска вывесили красній флаг в связи с тем, что море грязное. Купание в море запрещено", - сказано в сообщении.
Также добавляется, что отдыхающие заметили, что море немного "заминировано какулями".
Отмечается, что специалисты взяли пробы воды, но результат будет через два дня.
На пляже Черноморска запретили купаться
На пляже Черноморска грязная вода в море
В комментариях пользователи высказали свою реакцию на произошедшее на курорте.
- Интересно, а кто же зас*рает это море??? Почему-то круглый год за исключением летнего сезона море чистое!!! Ни го*на, ни кульков нет, пока не начнется сезон!
- Теперь брезгливость от моря останется на долго.
- Да тут без анализа видно. Нельзя купаться.
- Каждый год после купания в море хватаем всей семьей кишечную инфекцию, причем на столько сильную, что детей приходится ложить под капельницы, пару дней назад капались уже, и не мы одни после нашего моря.
- К концу дня вывесили красный флаг. А информировать людей нельзя пораньше? Позор полнейший.
- Это наш порт вылил химикаты в море 2 дня назад.
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