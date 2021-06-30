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На популярном украинском курорте море "заминировали" фекалии

Новина українською →
Черноморск, Среда 30 июня 2021 10:49
На популярном украинском курорте море "заминировали" фекалии В Черноморске нельзя купаться в море (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одесской области, на курорте Черноморск запретили купаться в море и повесили там красный флаг. Это связано с загрязнением воды.

Об этом сообщается на странице в Instagram города Черноморска.

"Сегодня на пляже Черноморска вывесили красній флаг в связи с тем, что море грязное. Купание в море запрещено", - сказано в сообщении.

Также добавляется, что отдыхающие заметили, что море немного "заминировано какулями".

Отмечается, что специалисты взяли пробы воды, но результат будет через два дня.

На популярном украинском курорте море &quot;заминировали&quot; фекалии

На пляже Черноморска запретили купаться

На пляже Черноморска грязная вода в море

В комментариях пользователи высказали свою реакцию на произошедшее на курорте.

  • Интересно, а кто же зас*рает это море??? Почему-то круглый год за исключением летнего сезона море чистое!!! Ни го*на, ни кульков нет, пока не начнется сезон!
  • Теперь брезгливость от моря останется на долго.
  • Да тут без анализа видно. Нельзя купаться.
  • Каждый год после купания в море хватаем всей семьей кишечную инфекцию, причем на столько сильную, что детей приходится ложить под капельницы, пару дней назад капались уже, и не мы одни после нашего моря.
  • К концу дня вывесили красный флаг. А информировать людей нельзя пораньше? Позор полнейший.
  • Это наш порт вылил химикаты в море 2 дня назад.

Как мы писали ранее, на украинском курорте фотограф перевязал животному пасть и предлагал фото с ним.

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