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На популярному українському курорті море "замінували" фекалії

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Чорноморськ, Середа 30 червня 2021 10:49
На популярному українському курорті море "замінували" фекалії У Чорноморську не можна купатися в морі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одеській області, на курорті Чорноморськ заборонили купатися в морі і повісили там червоний прапор. Це пов'язано з забрудненням води.

Про це повідомляється на сторінці в Instagram міста Чорноморська.

"Сьогодні на пляжі Чорноморська вивісили червоний прапор у зв'язку з тим, що море брудне. Купання в морі заборонено", - сказано в повідомленні.

Також додається, що відпочиваючі помітили, що море трохи "заміновано какулями".

Відзначається, що фахівці взяли проби води, але результат буде через два дні.

На популярному українському курорті море &quot;замінували&quot; фекалії

На пляжі Чорноморська заборонили купатися

На пляжі Чорноморська брудна вода в морі

У коментарях користувачі висловили свою реакцію на подію на курорті.

  • Цікаво, а хто ж зас* рає це море??? Чомусь цілий рік за винятком літнього сезону море чисте!!! Ні гі*на, ні пакетів немає, поки не почнеться сезон!
  • Тепер гидливість від моря залишиться на довго.
  • Та тут без аналізу видно. Не можна купатися.
  • Щороку після купання в морі хапаємо всією сім'єю кишкову інфекцію, причому на стільки сильну, що дітей доводиться класти під крапельниці, пару днів тому капалися вже, і не ми одні після нашого моря.
  • До кінця дня вивісили червоний прапор. А інформувати людей не можна раніше? Ганьба цілковита.
  • Це наш порт вилив хімікати в море 2 дні тому.

Як ми писали раніше, на українському курорті фотограф перев'язав тварині пащу і пропонував фото з ним.

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