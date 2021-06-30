На популярному українському курорті море "замінували" фекалії
В Одеській області, на курорті Чорноморськ заборонили купатися в морі і повісили там червоний прапор. Це пов'язано з забрудненням води.
Про це повідомляється на сторінці в Instagram міста Чорноморська.
"Сьогодні на пляжі Чорноморська вивісили червоний прапор у зв'язку з тим, що море брудне. Купання в морі заборонено", - сказано в повідомленні.
Також додається, що відпочиваючі помітили, що море трохи "заміновано какулями".
Відзначається, що фахівці взяли проби води, але результат буде через два дні.
На пляжі Чорноморська заборонили купатися
На пляжі Чорноморська брудна вода в морі
У коментарях користувачі висловили свою реакцію на подію на курорті.
- Цікаво, а хто ж зас* рає це море??? Чомусь цілий рік за винятком літнього сезону море чисте!!! Ні гі*на, ні пакетів немає, поки не почнеться сезон!
- Тепер гидливість від моря залишиться на довго.
- Та тут без аналізу видно. Не можна купатися.
- Щороку після купання в морі хапаємо всією сім'єю кишкову інфекцію, причому на стільки сильну, що дітей доводиться класти під крапельниці, пару днів тому капалися вже, і не ми одні після нашого моря.
- До кінця дня вивісили червоний прапор. А інформувати людей не можна раніше? Ганьба цілковита.
- Це наш порт вилив хімікати в море 2 дні тому.
Як ми писали раніше, на українському курорті фотограф перев'язав тварині пащу і пропонував фото з ним.