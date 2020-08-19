В популярном супермаркете Киева сняли на видео, как крыса ела хлеб на прилавке

В Киеве в супермаркете популярной сети "Фуршет" покупатели заметили крысу, которая залезла на прилавок с хлебобулочными изделиями и устроила себе трапезу. Наглого грызуна за едой сняли на видео.

Случай произошел в магазине на улице Архитектора Вербицкого, 30, возле станции метро "Вырлица". Ролик 19 августа опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На кадрах видно, как довольно крупная крыса заползла на полку с хлебом и булками, чуть полазила по ним и бесцеремонно принялась грызть батон. При этом она не сразу отреагировала на приближающегося посетителя, который снимал происходящее - грызун решил ретироваться и скрыться восвояси, как только между ними было около 1,5 метров.

Видео: В Киеве в "Фуршете" крыса залезла на прилавок с хлебом

Нужно сказать, что пользователи сети отреагировали на инцидент неоднозначно. Некоторых случай заметно возмутил, ведь мыши и крысы являются переносчиками многих опасных заболеваний. Другие же начали иронизировать относительно живности в продуктовых магазинах - мол, грызунам тоже кушать хочется, а некоторые просто начали упрекать оператора за качество съемки ролика.

Сейчас всем тяжело! И крысам тоже!

Ну и нормально. Вы же хотели пирожок с мясом побольше. Какие претензии?

Вам не угодишь. Котов заводят, чтоб мышей ловили - так не нравится если в сахар в туалет сходил. Кота убрали - теперь на крыс жалуются!

А опции "без живности" нет?

Не может же она каждый день на одной шаурме под МАФом сидеть, надо и о здоровье подумать...

Значит без ГМО...

Снимали тоже на буханку хлеба?

Фото: скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось, что украинец сходил в магазин, но в продуктах обнаружил шокирующий сюрприз.

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