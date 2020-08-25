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В Скадовске аферист напал на ребенка: родители ошарашили причиной

Скадовск, Вторник 25 августа 2020 20:16
В Скадовске аферист напал на ребенка: родители ошарашили причиной
В Скадовске мужчина напал на семью из-за телефона (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В курортном Скажовске семья хотела вернуть телефон, но нарвалась на кулаки мужчины

В Скадовске Херсонской области вечером семья Купенко совершала прогулку возле надписи I love Skadovsk и заметила, что мужчина лет 50 потерял телефон. Они попытались вернуть ему утерянное, но нарвались на агрессию со стороны мужчины.

Владелец телефона начал угрожать семье и требовать от них денег, которые якобы лежали у него в чехле телефона. Об этом рассказала Полина Купенко в группе "Клуб Любителей Скадовска" в Facebook.

Женщина отметила, что история получилась очень длинной, но в результате мужчина напал на ее мужа, а потом, когда понял, что силы не равны, то ударил ее 12-летнего сына. Она также предоставила фото.

В Скадовске аферист напал на ребенка: родители ошарашили причиной

Фото избитого мальчика (фото: facebook.com/Полина Купенко)

После этого мужчина написал заявление в полицию о том, что семья украла у него телефон и деньги. Кроме того, он заявил, что его избили.

Женщина призывает всех быть бдительными, поскольку возможно потеря телефона была спланированной, чтобы потом "развести" людей на деньги.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Дай Бог ребенку здоровья, и пускай лучше лежит эта вещь. Чем такие последствия в итоге;
  • Вот так делайте людям добро, а сыночку здоровья;
  • За заявление не парьтесь. Это рабочая схема, практикуется гастролерами повсеместно, и доблестная полиция наверняка об этом знает;
  • Глаз опухший, будет синяк. Полина, снимите побои, пусть вам дадут бумагу в больнице, и тоже пиши заявление. Никому не позволено бить детей.
  • Разводняк из 90-х.

Напомним, в Харькове футболисты устроили жесткую драку во время матча.

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