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У Скадовську аферист напав на дитину: батьки приголомшили причиною

Скадовськ, Вівторок 25 серпня 2020 20:16
У Скадовську аферист напав на дитину: батьки приголомшили причиною
У Скадовську чоловік напав на сім'ю через телефон (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У курортному Скажовске сім'я хотіла повернути телефон, але нарвалася на кулаки чоловіка

У Скадовську Херсонської області ввечері сім'я Купенко здійснювала прогулянку біля напису I love Skadovsk і помітила, що чоловік років 50 втратив телефон. Вони спробували повернути йому втрачене, але нарвалися на агресію з боку чоловіка.

Власник телефону почав погрожувати сім'ї та вимагати від них грошей, які нібито лежали у нього в чохлі телефону. Про це розповіла Поліна Купенко в групі "Клуб Любителів Скадовська" у Facebook.

Жінка зазначила, що історія вийшла дуже довгою, але в результаті чоловік напав на її чоловіка, а потім, коли зрозумів, що сили не рівні, то вдарив її 12-річного сина. Вона також надала фото.

У Скадовську аферист напав на дитину: батьки приголомшили причиною

Фото побитого хлопчика (фото: facebook.com/Полина Купенко)

Після цього чоловік написав заяву в поліцію про те, що сім'я вкрала у нього телефон і гроші. Крім того, він заявив, що його побили.

Жінка закликає всіх бути пильними, оскільки можлива втрата телефону була спланованою, щоб потім "розвести" людей на гроші.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • Дай Боже дитині здоров'я, і нехай краще лежить ця річ. Чим такі наслідки в результаті;
  • Ось так робіть людям добро, а синочку здоров'я;
  • За заяву не партеся. Це робоча схема, практикується гастролерами повсюдно, і доблесна поліція напевно про це знає;
  • Око опухло, буде синяк. Поліна, зніміть побої, нехай вам дадуть папір в лікарні, і теж пиши заяву. Нікому не дозволено бити дітей.
  • Разводняк з 90-х.

Нагадаємо, у Харкові футболісти влаштували жорстку бійку під час матчу.

Раніше в Одесі хлопці жорстоко побили дівчину.

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