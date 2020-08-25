У Скадовську аферист напав на дитину: батьки приголомшили причиною

У курортному Скажовске сім'я хотіла повернути телефон, але нарвалася на кулаки чоловіка
У Скадовську Херсонської області ввечері сім'я Купенко здійснювала прогулянку біля напису I love Skadovsk і помітила, що чоловік років 50 втратив телефон. Вони спробували повернути йому втрачене, але нарвалися на агресію з боку чоловіка.
Власник телефону почав погрожувати сім'ї та вимагати від них грошей, які нібито лежали у нього в чохлі телефону. Про це розповіла Поліна Купенко в групі "Клуб Любителів Скадовська" у Facebook.
Жінка зазначила, що історія вийшла дуже довгою, але в результаті чоловік напав на її чоловіка, а потім, коли зрозумів, що сили не рівні, то вдарив її 12-річного сина. Вона також надала фото.
Фото побитого хлопчика (фото: facebook.com/Полина Купенко)
Після цього чоловік написав заяву в поліцію про те, що сім'я вкрала у нього телефон і гроші. Крім того, він заявив, що його побили.
Жінка закликає всіх бути пильними, оскільки можлива втрата телефону була спланованою, щоб потім "розвести" людей на гроші.
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Нагадаємо, у Харкові футболісти влаштували жорстку бійку під час матчу.