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В Одессе парни жестоко избили девушку: пострадавшей пробили голову

Одесса, Понедельник 17 августа 2020 12:59
В Одессе парни жестоко избили девушку: пострадавшей пробили голову
В Одессе избили девушку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе компания парней избила девушку

В Одессе в ночь на 17 августа компания парней избила девушку. Мотив молодіх людей не известен. Как сообщают в Telegram-канале "Ху*вая Одесса", инцидент произошел на улице Героев Сталинграда, 30. Четыре парня начали во дворе издеваться над девушкой.

По словам людей, девушка кричала и просила прекратить насилие Также жертва хотела позвонить маме, но у нее, судя по всему, забрали телефон.

По сообщениям очевидцев ЧП, парням пригрозили полицией и они убежали. Двоих удалось задержать, а другие скрылись с места. Девушка с обидчиками была знакома. Она решила не дожидаться скорой помощи и с пробитой головой ушла домой.

Отмечается, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения, а ее обидчики находились под наркотиками. Все обстоятельства произошедшего уточняются в полиции.

Как мы ранее писали, в Николаеве появились сообщения о том, что под Ингульским мостом регулярно избивают девушек-подростков. При этом драки устраивает местная 17-летняя девушка Лада.

Также мы сообщали, что во Львовской области в селе Зимняя вода произошла драка между девочками. В сети опубликовали видео, на котором показано, как группа девочек-подростков набросилась на свою сверстницу и жестоко ее избила.

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