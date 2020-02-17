Популярного российского телеведущего экстренно госпитализировали: все детали

Скорая помощь (фото: wikipedia.org)

Российского телеведущего Дмитрия Диброва забрали в больницу после потери сознания

Дмитрий Дибров попал в московскую больницу после того, как потерял сознание в кинотеатре "Октябрь". На место инцидента прибыла карета скорой помощи и увезла известного телеведущего и шоумена.

Дибров перенес приступ эпилепсии, поэтому и потерял сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоит отметить, что телезрителям Дмитрий Дибров больше всего запомнился, как первый ведущий шоу "О, счастливчик!". Позже программу переименовали в "Кто хочет стать миллионером?".

Дмитрий Дибров (фото: instagram.com/dibrovdmitry)

Кроме того, Дибров является автором многих других новых телевизионных проектов. Он также основал радио "Куранты".

Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Он рос в интеллигентной советской семье. Отец будущего телеведущего занимал должность декана Ростовского государственного университета, а мать была домохозяйкой и воспитывала детей.

Карьера Диброва развивалась стремительным образом. В молодости он часто менял редакции и переходил во все более известные и весомые печатные издания.

В 1987 году Дибров впервые начал работать на телевидении. Он занимался программами для молодежи и делал сюжеты для проекта "Взгляд". Через год он дебютировал в качестве телеведущего и соавтора программы.

В 1998 году Дибров добился прорыва в карьерном росте. Он придумал и создал программу "Антропология". Данное шоу было новаторским и пользовалось большим успехом, несмотря на то, что выходило в ночное время.

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