Популярное украинское озеро катастрофически уменьшилось: экологи бьют тревогу

Известное озеро Свитязь, которое является самым большим и глубоким в Украине, очень сильно высохло. Об этом сообщает блогер "Конопляний Джмелик" на своей странице в Twitter. В подтверждении своих слов он опубликовал шокирующие фотографии.

На снимках видно, что озеро очень сильно обмелело, вода отступила, а береговая линия наоборот увеличилась. Свитязь находится в Волынской области и является очень популярным местом среди украинцев.

Озеро Свитязь сильно высохло (фото: twitter.com/dmitrosel007)

Специалисты считают, что ситуация может усугубиться, если озеро замерзнет при низком уровне воды. В таком случае в водоеме может погибнуть большая часть растений и животных.

Озеро Свитязь сильно высохло (фото: twitter.com/dmitrosel007)

Летом этого года на озере уже были похожие проблемы и тогда экологи заявили, что улучшить ситуацию мог бы шлюз, регулирующий уровень воды в Свитязе.

Озеро Свитязь сильно высохло (фото: twitter.com/dmitrosel007)

Но старый шлюз, который построили еще 50 лет назад, не работает, поэтому воду сдерживают мешками с песком. При этом специалисты говорят, что полностью перекрыть канал нельзя иначе засохнет другое озеро.

Озеро Свитязь сильно высохло (фото: twitter.com/dmitrosel007)

Стоит отметить, что Свитязь питается только подводными водами и осадками и мелеет уже не первый раз. Четыре года назад зимой было очень мало снега, а лето было сухим. Тогда озеро сильно обмелело, но аварийный шлюз, который мог бы спасти ситуацию, так и не отремонтировали.