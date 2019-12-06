Популярное лекарство от диабета оказалось очень опасным

Препарат от диабета оказался опасным (Коллаж РБК-Украина)

Новое исследование показало, что популярный препарат от диабета вызывает онкологию

Медицинский препарат метаформин, который широко используется для лечения сахарного диабета, оказался очень опасным. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL со ссылкой на Dzennik Gazeta Prawna.

Как показали исследования, препарат метаформин содержит в себе опасное химическое соединение, которое может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Метаформин распространен по всему миру и медики назначают его пациентам при диабете второго и первого типов. Этот препарат активирует ферменты под названием АМР-активированная протеинкиназа, которые помогают удерживать уровень сахара в крови в норме.

Профессор Збигнев Фиялек из Варшавского медицинского университета рассказал, что метаформин называли чудодейственным лекарством, которое не только помогает при диабете, но и омолаживает организм и продлевает жизнь.

Однако более глубокие исследования показали, что в состав препарата входят опасные вещества, которые могут негативно отразиться на здоровье пациента. Как сообщают источники в Германии и Азии, в производстве этого препарата используется токсичный химикат N-нитрозодиметиламин (NDMA), который негативно влияет на печень и обладает канцерогенным эффектом. Этот химикат во время лабораторных опытов вводят крысам для ускорения развития рака.

Как объясняет профессор Фиялек, внезапных смертей или заболеваний не будет, однако пациенты, которые долгое время применяют этот препарат против диабета, могут через несколько лет почувствовать воздействие большой дозы NDMA.