ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Популярное лекарство от диабета оказалось очень опасным

STYLERЖизнь    06.12.2019 - 15:23
Популярное лекарство от диабета оказалось очень опасным
Препарат от диабета оказался опасным (Коллаж РБК-Украина)

Новое исследование показало, что популярный препарат от диабета вызывает онкологию

Медицинский препарат метаформин, который широко используется для лечения сахарного диабета, оказался очень опасным. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL со ссылкой на Dzennik Gazeta Prawna.

Как показали исследования, препарат метаформин содержит в себе опасное химическое соединение, которое может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Метаформин распространен по всему миру и медики назначают его пациентам при диабете второго и первого типов. Этот препарат активирует ферменты под названием АМР-активированная протеинкиназа, которые помогают удерживать уровень сахара в крови в норме.

Профессор Збигнев Фиялек из Варшавского медицинского университета рассказал, что метаформин называли чудодейственным лекарством, которое не только помогает при диабете, но и омолаживает организм и продлевает жизнь.

Однако более глубокие исследования показали, что в состав препарата входят опасные вещества, которые могут негативно отразиться на здоровье пациента. Как сообщают источники в Германии и Азии, в производстве этого препарата используется токсичный химикат N-нитрозодиметиламин (NDMA), который негативно влияет на печень и обладает канцерогенным эффектом. Этот химикат во время лабораторных опытов вводят крысам для ускорения развития рака.

Как объясняет профессор Фиялек, внезапных смертей или заболеваний не будет, однако пациенты, которые долгое время применяют этот препарат против диабета, могут через несколько лет почувствовать воздействие большой дозы NDMA.

В Украине запретили популярный препарат от ожогов и травм Фармкомпании подталкивают врачей выписывать пациентам нужные им препараты: все детали
Новости Украины медпрепаратылекарства
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь