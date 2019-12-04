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Украину может захлестнуть импорт непроверенных лекарств

Новости » Медицина     04.12.2019 - 16:57
Украину может захлестнуть импорт непроверенных лекарств
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Раду подали законопроект о повышении доступности лекарственных средств для граждан

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доступности лекарственных средств для граждан" (№2089) может спровоцировать импорт некачественных и неэффективных лекарств, что ставит под угрозу всех украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Обозреватель".

Этот документ был подан на рассмотрение парламента народными депутатами от фракции “Голос” Ольгой Стефанишиной и Александрой Устиновой.

Авторы проекта считают, что компания, разработав один медицинский препарат, оформляет на него патент (авторское право) на срок до 20 лет, а после окончания действия они это право продлевают, не давая своим конкурентам выпускать аналоги, и на этом зарабатывают деньги фармацевтические компании, украинцы же платят больше.

Поэтому в документе предлагается следующее:

  • каждый препарат перед выдачей патента будут изучать и проверять, какие конкретные улучшения в нем появились, и если окажется, что препарат по сути не изменился, то патент не дадут;
  • введение такого механизма как параллельный импорт: лекарства из других стран смогут ввозить без предварительного согласия производителя;
  • ввести механизм приостановки работы патента: в случае чрезвычайного события (эпидемия, наводнение) и нехватки лекарств компаниям разрешается производить аналоги для того, чтобы у местных жителей был доступ к лекарствам.

Эти меры, по мнению авторов проекта приведут к снижению цен на лекарства в среднем на 20-30%.

"Но эксперты говорят прямо: законопроект не отвечает европейским, международным правилам. Если его примут, то в Украину будут тоннами ввозить некачественные и главное - неэффективные лекарства. А это прямо ставит под угрозу всех украинцев - от маленьких детей до пенсионеров", - пишет "Обозреватель".

По мнению издания, стоит обратить внимание на термин “параллельный импорт”, которым фактически будут легализованы некачественные препараты из третьих стран - Сенегала, Конго, Ганы, Мали, Индии, Китая и других.

"Дело в том, что в тексте проекта никто не прописал, отвечает ли ввезенное в страну лекарство стандартам и нормам или нет. Условно говоря - в таблетке “Аспирин” мел или реальные лекарственные средства? Врачи на этот счет говорят прямо: “Фактически Украину планируют превратить в мировую свалку некачественного дешевого хлама. Законопроект 2089 лоббирует интересы крупных международных фирм”, - подчеркивают журналисты "Обозревателя".

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