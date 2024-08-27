Остап Ступка зворушливо вшанував пам'ять батька у день його народження: "Я знаю, що він поруч"

27 серпня цього року легендарному українському акторові Богдану Ступці могло б виповнитися 83 роки. Нагадаємо, його життя обірвалося у липні 2012-го через серцевий напад та рак кісток.

Остап Ступка, син відомого українця, зворушливо вшанував його пам'ять з нагоди особливого свята. РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram актора розповідає про це детальніше.

Остап Ступка висловився про батька

"Батькам завжди є що говорити. Дітям до батьків, батькам до дітей. І це завжди дуже розповсюджена річ, коли діти не договорили зі своїми батьками, бо вони пішли в інший світ", - сказав він.

Актор підкреслив, що нині й досі відчуває присутність рідної людини, його підтримку та допомогу.

"Це те саме можу сказати і я. Але я знаю, що він тут, поруч з нами. Кожного дня він в театрі. Він допомагає, він оберігає, його присутність відчувається зараз", - поділився Остап.

Богдан Ступка помер влітку 2012 року (скриншоти)

Окрім того, Ступка також висловив думку про те, що йому було б цікаво, що батько сказав би про сьогоднішні події у світі.

"Мені завжди було цікаво, як би він сприйняв те, що відбувається зараз - в країні та світі. Люди чекали його думки, його погляду. Як би він сприйняв це і щоб він говорив, які б речі він говорив людям? Не знаю, можу тільки здогадуватись", - зазначив Остап.

Наостанок Ступка-молодший підкреслив, що його батько був одним із тих, хто завжди палко відстоював українську культуру та ніс її в маси. Також він розповів про мрію, яку за життя мав Богдан Сильвестрович.

Остап Ступка вшанував пам'ять батька зворушливими словами (скриншоти)

"Він завжди вболівав за українську культуру. В нього була така мрія - на кшталт японського театру кабукі, які зберігають свою культуру японського театру. Він хотів організувати такий український театр класичний, щоб був обов'язково оркестр в оркестровій ямі. І він хотів возити український театр по цілому світу, зрештою, як це роблять японці. Я думаю, що його мрії потрібно втілювати", - зауважив актор.