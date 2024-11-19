Популярний тревел-блогер отримав повістку: "Одразу на ВЛК"

Популярний тревел-блогер, ведучий шоу "Узол і Манько", а також журналіст ABC News Максим Узол отримав повістку. Про мобілізацію він повідомив у своїх соцмережах і поділився фото.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки пише детальніше, що відомо.

Макс Узол отримав повістку

Це сталося на а 1000-чний день повномасштабної російсько-української війни. З опублікованого знімку можна побачити, що Максима очікували у військкоматі в його рідному місті Гребінка Полтавської області. Також він залишив відмітку з геолокацією.

"На тисячний день отримати повістку - виконано", - написав Узол.

Макс Узол отримав повістку (фото: instagram.com/max_uzol)

Пізніше знаменитість опублікував кадр із лікарні під час проходження ВЛК (військово-лікарської комісії). На фото видно чималу кількість лікарняної документації.

"Одразу на ВЛК. Ну що ж, погнали у цей заплив", - також зазначив блогер.

Макс Узол показався у лікарні під час ВЛК (фото: instagram.com/max_uzol)

Що стосується обраниці Максима, Ольги Манько, то вона поки публічно ніяк не відреагувала на цю ситуацію.

До слова, Максим Узол відвідав понад 25 країн і спробував себе у різних кар’єрних ролях. Наприклад, під час роботи на "Новому каналі" він долучався до таких проєктів, як "Абзац", "Заробітчани", "Таємний агент" і "У кого більше".

Макс Узол - відомий тревел-блогер (фото: instagram.com/max_uzol)

Зараз разом зі своєю обраницею Ольгою Манько Максим веде YouTube-проєкт "Узол і Манько". Вони подорожують Україною та показують шанувальникам різноманітні куточки нашої країни з різних боків. За їхнім каналом на YouTube стежать майже 250 тисяч користувачів.

"Ми 8 років разом і 5 років одружені. Обїздили 45 країн, і носило нас по найекзотичнішим місцям планети: Мадагаскар, Танзанія, Перу, Коста-Ріка, Еквадор… Але так само сильно (читай більше) ми любимо подорожувати Україною", - зазначили автори у описі свого каналу, що має назву "Узол і Манько: надихаємо на подорожі".