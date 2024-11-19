ua en ru
Вт, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Популярный тревел-блогер получил повестку: "Сразу на ВВК"

Вторник 19 ноября 2024 17:15
UA EN RU
Популярный тревел-блогер получил повестку: "Сразу на ВВК" Макс Узол (фото: instagram.com/max_uzol) 
Автор: Любовь Блажко

Популярный тревел-блогер, ведущий шоу "Узол и Манько", а также журналист ABC News Максим Узол получил повестку. О мобилизации он сообщил в своих соцсетях и поделился фотографиями.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды пишет подробнее, что известно.

Макс Узол получил повестку

Это произошло на 1000-й день полномасштабной российско-украинской войны. С опубликованного снимка можно увидеть, что Максима ожидали в военкомате в его родном городе Гребенка Полтавской области. Также он оставил отметку с геолокацией.

"На тысячный день получить повестку - выполнено", - написал Узол.

Популярный тревел-блогер получил повестку: &quot;Сразу на ВВК&quot;

Макс Узол получил повестку (фото: instagram.com/max_uzol)

Позже знаменитость опубликовал кадр из больницы во время прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии). На фото видно большое количество больничной документации.

"Сразу на ВВК. Ну что ж, погнали в этот заплыв", - также отметил блогер.

Популярный тревел-блогер получил повестку: &quot;Сразу на ВВК&quot;

Макс Узол показался в больнице во время ВВК (фото: instagram.com/max_uzol)

Что касается избранницы Максима, Ольги Манько, она пока публично никак не отреагировала на эту ситуацию.

К слову, Максим Узол посетил более 25 стран и попробовал себя в разных карьерных ролях. К примеру, во время работы на "Новом канале" он приобщался к таким проектам, как "Абзац", "Заробитчане", "Тайный агент" и "У кого більше".

Популярный тревел-блогер получил повестку: &quot;Сразу на ВВК&quot;Макс Узол - известный тревел-блогер (фото: instagram.com/max_uzol)

Сейчас вместе со своей избранницей Ольгой Манько Максим ведет YouTube-проект "Узол и Манько". Они путешествуют по Украине и показывают поклонникам разнообразные уголки нашей страны с разных сторон. За их каналом на YouTube следят почти 250 тысяч пользователей.

"Мы 8 лет вместе и 5 лет женаты. Объездили 45 стран, и носило нас по самым экзотическим местам планеты: Мадагаскар, Танзания, Перу, Коста-Рика, Эквадор… Но так же сильно (читай больше) мы любим путешествовать по Украине", - отметили авторы в описании своего канала, который называется "Узол и Манько: вдохновляем на путешествия".

Мы писали, что 54-летний актер дважды получил повестку и объяснил, почему до сих пор не на фронте.

Также в сентябре стало известно, что украинский блогер сбежал через горы из Украины, а перед этим он получил повестку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса
NEWS
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей