Популярний та сучасний косметичний засіб може призводити до раку
Учені кажуть, що певний вид косметики для обличчя може містити небезпечний для життя канцероген. Проте наразі точних доказів щодо цього немає.
Про який засіб йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на BBC.
Що відомо про засіб та чого він шкідливий
Майже 2000 потенційних позивачів виступають проти фармацевтичної компанії в першій у світі справі щодо потенційної присутності збудників раку в їхньому тальку.
Загалом 1900 потенційних позивачів, включаючи хворих на рак, постраждалих та їхніх сімей, планують подати судовий позов проти Johnson & Johnson, провідного світового продавця тальку. Якщо справу буде продовжено, ця справа стане найбільшим позовом проти групи фармацевтичних продуктів в історії законодавства Англії та Уельсу.
В агентстві підкреслили, що рішення визнати тальк "ймовірно канцерогенним" базується на кількох рівнях доказів: "обмежених доказах" зв’язку з раком яєчників у людей, "достатніх доказах" впливу на виникнення раку у щурів та "переконливих доказах" канцерогенної дії на клітини людини.
Крім того, IARC класифікувала хімічну сполуку, яку використовують для виготовлення багатьох споживачів товарів (від волокон в одязі та килимах до пластмас) як канцерогенний акрилонітрил. Експерти знайшли "достатньо доказів" зв'язку акрилонітрилу з раком легенів.
IARC заявило, що існують дослідження, що показують збільшення захворюваності на рак яєчників у жінок, які наносили тальк на свої статеві органи.
Тальк - це природний мінерал, який широко застосовується у виробництві дитячої присипки та косметичних засобів. За даними Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC), більшість людей взаємодіють із тальком саме через такі продукти. Водночас найбільший ризик мають працівники, які займаються видобуванням, переробкою або використовують тальк у виробництві.
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