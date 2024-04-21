Популярний ресторан відмовив вдові загиблого захисника у поминальному обіді і потрапив у скандал: деталі

Подробиці скандалу

Зі слів жінки, у суботу, 20 квітня, пройшла річниця від загибелі її чоловіка.

"Між пацієнтами я почала обдзвонювати заклади близько Гаразджі, де похований мій чоловік. В одному закладі було все зайнято. Я зателефонувала в ресторанний комплекс "Жито", запитала у адміністратора, чи є можливість у суботу, 20 квітня від 13 до 15 години зробити поминальний обід за чоловіком. Мене опросили ввечері приїхати, узгодити меню", - розповіла вона у відео.

Іванна Цюх з чоловіком-захисником (фото: facebook.com/people/Ivanna.Tsyukh)

Зрештою Іванна приїхала у заклад з колегами.

"Адміністратор Віталій не почув, виявляється, що це буде поминальний обід. Він був напідпитку. Я йому пояснила, що не треба пити на робочому місці і тоді зі слухом буде все добре. Ми спілкувалися з адміністратором, він сказав, що в них буде ще двоє хрестин і двоє день народжень на той час. Він показав, де ми маємо сидіти. І коли він вкотре почув слово "поминки", він дуже змінився", - сказала Цюх.

Пізніше їй повідомили, що ресторан начебто не проводить поминки.

"Я йому кажу, що я не прошу знижок, я просто хочу дві години провести час з рідними людьми для себе, для своєї сімʼї, для свого чоловіка, з його побратимами, які приїхали. Він каже: "Як ви це будете робити? Там ювілей, хрестини, а ви зі своїми поминками. Може, підете в бесідки?", - поділилася вдова загиблого героя.

"При девʼятиградусній чи десятиградусній температурі? Я запитала, де це в них прописано, бо в правилах такого немає. Натомість він нахабно відповів «це я так сказав. Я вам це озвучую", - продовжила вона.

Однак чоловік швидко "прийшов до тями" і почав змінювати риторику.

"Коли він побачив, що повставали усі свідки, які були у шоці, що таке відбувається на 10 рік війни і 2 роки повномасштабної, де хлопців повз везуть щодня "на щиті" тією дорогою. В нього риторика змінилася, купа пропозицій і таке інше", - додала Іванна.

Але продовжувати розмову з адміністратором закладу в них вже не було бажання, тож жінка з колегами пішла в інше місце, яке знаходиться поряд.

"Ми пішли в інший заклад "Макіс" за 300 метрів від цього. Дівчатка нас заспокоїли, гарно прийняли, пообіцяли, що все буде добре і все добре зробили. Я їм дуже дякую", - зазначила Цюх.

У сусідньому закладі їй розповіли, що цей випадок не перший, і були ситуації, коли людям відмовляли у проведенні поминок.

"В них так і є, така політика, люди часто до нас приходять, їм там відмовляють, вони плачуть, скаржаться і така ситуація. В мене не було сліз, в мене була лють. Хочу попросити всіх надати популярності цьому закладу і змінити їхню політику і щоб це було уроком для інших" - підсумувала дружина полеглого воїна.

Зазначимо, що у закладі "Жито" поки ситуацію не прокоментували.