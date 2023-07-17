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Популярный напиток, который любят многие, может вызывать рак: новое исследование

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Понедельник 17 июля 2023 10:22
Популярный напиток, который любят многие, может вызывать рак: новое исследование Фото: Кока-кола без сахара содержит аспартам, который относится к канцерогенам (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Всеми любимая кока-кола без сахара содержит подсластитель аспартам, который дает ее сладкий вкус и не содержит калорий. Но именно он является "возможным канцерогеном"/

О коварном сладком напитке сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Что такое аспартам

Аспартам - это один из самых популярных подсластителей в мире, он используется в продуктах диетических газированных напитков Coca-Cola, входит в состав жевательных резинок, желатина, мороженого, витаминов и даже зубной пасты.

Аспартам - канцероген?

На пресс-конференции глава ВОЗ по питанию Франческо Бранка сообщил, что лучше не употреблять вообще напитки с заменителями сахара.

"Если потребители сталкиваются с выбором, пить ли им колу с подсластителями или с сахаром, я думаю, что следует рассмотреть третий вариант - вместо этого пить воду", - сказал Бранка.

Международное агентство по изучению рака (IARC), базирующееся в Лионе, заявило, что аспартам является "возможным канцерогеном".

Эта классификация означает, что существует ограниченное количество доказательств того, что вещество может вызывать рак.

В отчете не сказано, сколько человек должен потреблять, чтобы оказаться в группе риска, который рассматривается отдельной группой - Объединенным комитетом ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) по пищевым добавкам (JECFA), базирующимся в Женеве.

"Оценки аспартама показали, что, хотя безопасность в обычно используемых дозах не вызывает серьезного беспокойства, были описаны потенциальные эффекты, которые необходимо изучить в дополнительных и более качественных исследованиях", - сообщили в ВОЗ.

Какая безопасная доза

Врачи рекомендуют людям не употреблять более 40 мг/кг в день.

Интересно, что несколько ученых, не связанных с обзорами, заявили, что доказательства связи аспартама с раком слабы.

В то же время ВОЗ отмечает, что, если вы употребляете очень редко такие напитки с подсластителями - риски онкологии минимальны.

"Наши результаты не указывают на то, что случайное потребление может представлять риск для большинства потребителей", - сказал руководитель отдела питания ВОЗ Франческо Бранка.

Решения IARC (агентство по изучению рака), в свою очередь, критикует ВОЗ за то, что они порождают излишнюю тревогу из-за аспартама, ведь избегать употребления определенных веществ не так просто.

Производители уже сообщили о "серьезных опасениях по поводу проверки экспертов", ведь она может ввести потребителей в заблуждение, заставляя их потреблять больше сахара и подвергать опасности свое здоровье.

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Напомним, что врач назвал напиток, который снижает риск сердечного приступа и инсульта.

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Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd.