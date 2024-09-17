Популярний музикант залишився без квартири у Харкові внаслідок російської атаки: що відомо

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На щастя, Олега та його рідних не було вдома, і саме це врятувало їм життя. У соцмережах Звягінцев повідомив, що всі залишилися живими, проте нанесена матеріальна шкода.

"Вчорашній ФАБ по Харкову потрапив прямо до нашої квартири на Велозаводській на 10 поверсі. Квартира зруйнована вибухом та подальшою пожежею. На щастя, у квартирі в цей момент не було нікого, і моя сім'я не постраждала, - зауважив виконавець.

"Багато хто, побачивши фото в інтернеті, написав мені, дуже дякую за ваші слова підтримки! Ми, чесно кажучи, у шоці й розпачі, повне спустошення всередині та ще до кінця не усвідомили", - також написав член команди співака Сергія Бабкіна, кум Сніжани Бабкіної.

Звягінцев показав наслідки руйнування (Фото: facebook.com/zvyagintsev)

Музикант зазначив, що ДСНС не дозволяє підійматися вище шостого поверху, оскільки залишається висока ймовірність обвалу. Також фахівці повідомили виконавцеві, що на його квартиру обрушилося житло поверхом вище.

"Попереду напевно тривалий процес відновлення, якщо там взагалі можливе відновлення. Наразі ДСНС не пускають вище 6 поверху, оскільки є загроза обвалення плит, та розбирають завали (сказали, що одинадцятий поверх обрушився на наш десятий)", - написав також Олег.

Сніжана Бабкіна прокоментувала ситуацію та закликала небайдужих допомогти її кумові.

Звягінцев - кум Сніжани Бабкіної (Фото: instagram.com/stories/snezhana_babkina)

Нагадаємо, 15 вересня країна-окупант Росія здійснила черговий ракетний удар по Харкову. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, понад 40 осіб отримали поранення.