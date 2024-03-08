Олександр Цекало несподівано прокляв Росію і втік до іншої країни

Що Андрієнко розповів про шоумена

За словами українського актора, з Олександром Цекало він не спілкувався впродовж певного часу, оскільки той виїхав до Америки.

"Він прокляв ту країну (РФ, - Ред.). Сказав: "Я проклинаю! Я не хочу навіть про неї чути", - пригадав Андрієнко.

Він додав, що артист при цьому "продав усе, що в нього було".

"І зараз десь у Голлівуді працює. Як і Роднянський (режисер і кінопродюсер Олександр Роднянський, який ще раніше засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, - Ред.)", - наголосив актор.

Позиція Цекала щодо України та повномасштабного вторгнення РФ

Олександр Цекало, який народився 22 березня 1961 року в Києві у родині інженерів-теплоенергетиків, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про велику війну.

Подейкують, що до Росії він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується.

Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати у РФ та випускає фільми й серіали навіть під час війни.

Своє публічне життя шоумен максимально обмежив - не має сторінок у соціальних мережах, не дає інтерв'ю та не "світиться" на публічних заходах.

Фотографій із ним немає навіть на сторінках його теперішньої дружини Дарини Ервін.

Зі своїми родичами ані в Україні, ані в Росії Олександр нібито не спілкується, і навіть буцімто не допомагає власним дітям від колишніх дружин.