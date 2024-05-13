Популярний метод зберігання спецій виявився неправильним. Так ви лише втрачаєте увесь смак

Чи можна зберігати спеції у прозорому склі чи пластику

Нині дуже популярні прозорі контейнери або баночки зі скла, у які можна пересипати спеції. Ба більше, продаються "інстаграмні" та "пінтерестні" органайзери, у яких можна красиво виставити усі спеції. Але цей варіант підійде лише тим, хто хоче створити привабливу картинку, а не зберегти смак та аромат приправ.

Засновник компанії Seasoned Pioneers Метт Вебстер закликає відмовитися від "естетики Instagram". За його словами, органайзери з прозорими контейнерами - найгірший варіант для зберігання спецій.

Як зберігати спеції правильно (ілюстрація: freeepik.com)

Де зберігати спеції та чи є в них термін придатності

За словами Вебстера, зазвичай спеції можна зберігати 2-3 роки. Але якщо ви будете дотримуватися усіх правил, то приправи не зіпсуються навіть за 5 років.

"Спеції завжди слід зберігати в герметичних і непрозорих контейнерах, якщо ви хочете зберегти аромат і текстуру спецій. Рекомендується використовувати спеції, які зберігаються в пакетах, а не в скляних або прозорих пластикових контейнерах", - пояснив експерт.

Також не слід класти спеції поруч з джерелами тепла. Не зберігайте приправи поруч з побутовою технікою, на сонці та біля духовки. Також прибирайте їх якомога далі від світла.

Чи можна зберігати спеції у прозорих контейнерах (ілюстрація: freeepik.com)

"Втрата аромату, смаку та кольору відбуватиметься через процес, який називається окисленням. Йому сприяють такі фактори, як ультрафіолетове світло та тепло, а олії, які надають спеціям усі їхні чудові, унікальні та потужні смаки, випаровуються при приблизно 37 градусах тепла", - додав Вебстер.

Якщо ж спеції втратили або змінили свій аромат, потьмяніли та більше не такі смачні, врятувати їх не вдасться. Зіпсовані приправи потрібно викидати.