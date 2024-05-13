Популярний метод зберігання спецій виявився неправильним. Так ви лише втрачаєте увесь смак

Ароматні спеції, які здатні перетворити звичайну страву на справжній кулінарний шедевр, присутні майже на усіх кухнях. Але не всі знають, що популярний метод зберігання паприки, перцю, кориці та інших приправ не дуже ефективний. Він лише псує ваші спеції, адже вони банально втрачають увесь смак та всі свої якості.

Як правильно зберігати спеції та який метод виявився поганим, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror .

Чи можна зберігати спеції у прозорому склі чи пластику

Нині дуже популярні прозорі контейнери або баночки зі скла, у які можна пересипати спеції. Ба більше, продаються "інстаграмні" та "пінтерестні" органайзери, у яких можна красиво виставити усі спеції. Але цей варіант підійде лише тим, хто хоче створити привабливу картинку, а не зберегти смак та аромат приправ.

Засновник компанії Seasoned Pioneers Метт Вебстер закликає відмовитися від "естетики Instagram". За його словами, органайзери з прозорими контейнерами - найгірший варіант для зберігання спецій.

Як зберігати спеції правильно (ілюстрація: freeepik.com)

Де зберігати спеції та чи є в них термін придатності

За словами Вебстера, зазвичай спеції можна зберігати 2-3 роки. Але якщо ви будете дотримуватися усіх правил, то приправи не зіпсуються навіть за 5 років.

"Спеції завжди слід зберігати в герметичних і непрозорих контейнерах, якщо ви хочете зберегти аромат і текстуру спецій. Рекомендується використовувати спеції, які зберігаються в пакетах, а не в скляних або прозорих пластикових контейнерах", - пояснив експерт.

Також не слід класти спеції поруч з джерелами тепла. Не зберігайте приправи поруч з побутовою технікою, на сонці та біля духовки. Також прибирайте їх якомога далі від світла.

Чи можна зберігати спеції у прозорих контейнерах (ілюстрація: freeepik.com)

"Втрата аромату, смаку та кольору відбуватиметься через процес, який називається окисленням. Йому сприяють такі фактори, як ультрафіолетове світло та тепло, а олії, які надають спеціям усі їхні чудові, унікальні та потужні смаки, випаровуються при приблизно 37 градусах тепла", - додав Вебстер.

Якщо ж спеції втратили або змінили свій аромат, потьмяніли та більше не такі смачні, врятувати їх не вдасться. Зіпсовані приправи потрібно викидати.