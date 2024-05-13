Популярный способ хранения специй оказался неправильным. Так вы только теряете весь вкус

Ароматные специи, которые могут превратить обычное блюдо в настоящий кулинарный шедевр, присутствуют почти на всех кухнях. Но не все знают, что популярный метод хранения паприки, перца, корицы и других приправ не очень эффективен. Он портит ваши специи, ведь они банально теряют весь вкус и все свои качества.

Как правильно хранить специи и какой метод оказался плохим, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

Можно ли хранить специи в прозрачном стекле или пластике

Сейчас очень популярны прозрачные контейнеры или баночки из стекла, в которые можно пересыпать специи. Более того, продаются "инстаграмные" и "пинтерестные" органайзеры, в которых можно красиво выставить все специи. Но этот вариант подойдет только тем, кто хочет создать привлекательную картинку, а не сберечь вкус и аромат приправ.

Основатель компании Seasoned Pioneers Мэтт Уэбстер призывает отказаться от "эстетики Instagram". По его словам, органайзеры с прозрачными контейнерами - самый плохой вариант для хранения специй.

Как хранить специи правильно (иллюстрация: freeepik.com)

Где хранить специи и есть ли у них срок годности

По словам Уэбстера, обычно специи можно хранить 2-3 года. Но если вы будете соблюдать все правила, то приправы не испортятся даже через 5 лет.

"Специи всегда следует хранить в герметичных и непрозрачных контейнерах, если вы хотите сохранить аромат и текстуру специй. Рекомендуется использовать специи, которые хранятся в пакетах, а не в стеклянных или прозрачных пластиковых контейнерах", - объяснил эксперт.

Также не следует класть специи рядом с источниками тепла. Не храните приправы рядом с бытовой техникой, на солнце и возле духовки. Также убирайте их как можно дальше от света.

Можно хранить специи в прозрачных контейнерах (иллюстрация: freeepik.com)

"Потеря аромата, вкуса и цвета будет происходить из-за процесса, который называется окислением. Ему способствуют такие факторы, как ультрафиолетовый свет и тепло, а масла, которые придают специям все их замечательные, уникальные и мощные вкусы, испаряются при 37 градусах тепла", - добавил Вебстер.

Если же специи потеряли или изменили свой аромат, потускнели и больше не так вкусны, спасти их не удастся. Испорченные приправы нужно выбрасывать.