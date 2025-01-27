Помер популярний у 2000-х репер: що відомо

"Я щойно втратила чоловіка, а мої діти - батька. Наше життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Я кохаю тебе, Ентоні, назавжди", - написала кохана артиста у соцмережах. DJ Unk з дружиною (фото: facebook.com/sherkita.platt)

Повідомляється, що репер помер уві сні від зупинки серця. Інші подробиці не розголошуються. Повідомляється, що репер помер уві сні від зупинки серця. Інші подробиці не розголошуються.

У 2006 році DJ Unk досяг піка своєї популярності завдяки дебютному синглу "Walk It Out", який посів 10-те місце в чарті Billboard Hot 100.

Його наступний трек "2 Step" також став хітом. Артист вважається одним із піонерів піджанру "snap music", який був особливо популярний у середині 2000-х років. Свою кар'єру він розпочав у 1998 році як діджей, виступаючи на шкільних заходах і вечірках по всьому штату Джорджія. DJ Unk (фото: Getty Images)

Знаковою подією для нього стало підписання контракту з лейблом Big Oomp Records у 2000 році, що значно просунуло його музичну кар'єру.

У 2009 році у виконавця виникли серйозні проблеми зі здоров'ям - він переніс серцевий напад, який пов'язував із виснажливим гастрольним графіком і нездоровим способом життя.

Лейбл Big Oomp Records висловив глибокі співчуття родині артиста, наголосивши на його вагомому внеску в музичну індустрію.

До слова, останній публічний виступ відбувся на церемонії BET Awards 2023, де він виконав свій хіт "Walk It Out". У DJ Unk залишилась дружина і діти. DJ Unk (фото: Getty Images)