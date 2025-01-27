Умер популярный в 2000-х рэпер: что известно

Атлантский рэпер Энтони Леонард Платт, известный общественности как DJ Unk, умер в возрасте 44 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook жены артиста Шеркиты Лонг-Платт.
"Я только что потеряла мужа, а мои дети - отца. Наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Я люблю тебя, Энтони, навсегда", - написала возлюбленная артиста в соцсетях.
Сообщается, что рэпер умер во сне от остановки сердца. Другие подробности не разглашаются. Сообщается, что рэпер умер во сне от остановки сердца. Другие подробности не разглашаются.
В 2006 году DJ Unk достиг пика своей популярности благодаря дебютному синглу "Walk It Out", который занял 10-е место в чарте Billboard Hot 100.
Его следующий трек "2 Step" также стал хитом. Артист считается одним из пионеров поджанра "snap music", который был особенно популярен в середине 2000-х годов. Свою карьеру он начал в 1998 году как диджей, выступая на школьных мероприятиях и вечеринках по всему штату Джорджия.
Знаковым событием для него стало подписание контракта с лейблом Big Oomp Records в 2000 году, что значительно продвинуло его музыкальную карьеру.
В 2009 году у исполнителя возникли серьезные проблемы со здоровьем - он перенес сердечный приступ, который связывал с изнурительным гастрольным графиком и нездоровым образом жизни.
Лейбл Big Oomp Records выразил глубокие соболезнования семье артиста, отметив его весомый вклад в музыкальную индустрию.
К слову, последнее публичное выступление состоялось на церемонии BET Awards 2023, где он исполнил свой хит "Walk It Out". У DJ Unk осталась жена и дети.
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