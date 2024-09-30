Популярні українські слова, значення яких постійно плутають: як не виглядати у розмові невігласом

Змерзнути або замерзнути

Змерзнути - означає переохолодитися, потерпати від холоду.

Замерзнути - перейти з рідкого/сипкого стану у твердий, застигнути від холоду, морозу.

Як відрізнити. Хто змерз, тому важко рухатися через відчуття холоду. Хто замерз - той не ворухнеться взагалі.

Питання або запитання

Питання - проблема, яка потребує вирішення чи дослідження

Запитання - словесно оформлений запит на отримання інформації.

Як відрізнити. Питання передбачають їх вирішення. Запитання вимагають відповіді на них.

Лайка, матюки, обсценна лексика

Лайка - образливе слово чи вислів, що ми їх озвучуємо, коли відчуваємо гнів.

Матюки - лайка, що ображає матір.

Обсценна лексика - непристойні слова та вислови, пов'язані зі статевими органами, словами на позначення сексуальних актів, насильства. Їх можуть уживати як з метою образити когось, так і для того, щоб висловити різні емоції.

Як відрізнити. Слово, яке пишуть на паркані - не мат, а обсценна лексика. Воно може бути лайкою, якщо ви посилаєте російський воєнний корабель. А може не бути лайкою, якщо використане з метою когось похвалити. Якщо в лайці (навіть не непристойній) згадують матір, то це матірна лайка, мат або матюки. Якщо ви когось сварите й бажаєте, щоб його шляк трафив - це лайка.

Робота або праця

Робота - рутинні дії, що забирають час. Синонімами можуть бути процедура, процес, завдання.

Праця - творчий процес (акт творення) або його результат (доробок).

Ще слово робота використовують як термін у фізиці - це величина, що визначає енергетичні витрати на переміщення фізичного тіла або його деформацію (одиниця вимірювання - джоуль). Слово праця пов'язане з поняттям зусилля - "сізіфова праця".

Як відрізнити. Ми можемо сказати "стати до роботи" або "стати до праці", "домашня робота" або "домашня праця". Проте "класною працею" класну роботу не назвеш, бо це дуже пафосно. НА роботі, але У праці. Працездатний, але не роботоздатний.

Здатний або здібний

Здатний - спроможний на щось, готовий принагідно щось зробити

Здібний - обдарований, талановитий

Як відрізнити. Здатний може не мати талантів і суперсил, але, якщо схоче (або потрібно), скаже або зробить дещо важливе. Здібна скрипалька може, втім, не бути здатною виступити перед аудиторією, яка раніше слухала лише блатний шансон.

Курити або палити

Курити - створювати дим. Недарма курна хата - то така хата, яка не мала димаря, тому дим скупчувався у приміщенні, виходив через двері або вікна. Цигарки, IQOS, вейп - курять. І виходять задля того на перекур.

Палити - створювати вогонь. Палити можна дрова або вугілля. Цигарки, втім, теж. Адже після них лишаються недопалки.

Як відрізнити. Можемо заборонити й куріння, й паління у громадських місцях (маючи на увазі цигарки та інші тютюнові вироби спеціальні пристрої). Адже утворюється й вогонь, і дим при курінні/палінні. Проте курець та палій - різні поняття. Якщо людина просто смалить сигарету, то це курець, а якщо від такого процесу зчинилася пожежа в хаті, то маємо справу з палієм.

Зіпсований або зіпсутий

Зіпсований - той, що став непридатним для вживання, використання. Зіпсовані ліки або зіпсований механізм.

Зіпсутий - той, що змінився на гірше, з недобрими нахилами, розбещений. Зіпсута людина або зіпсутий характер.

Як відрізнити. Зіпсованим буває щось неживе, неістота - продукти, обладнання, зіпсованим може бути дерево або вироби з нього. Зіпсутий - так кажуть про людину, схильну до непристойної поведінки.

Служити або слугувати

Служити - працювати на певні посаді. Використовують також у військовій вітальній формулі: "Служимо українському народові".

Слугувати - бути корисним кому -, чому-небудь, виконувати призначення. "За подушку слугував наплічник".

Як відрізнити. У більшості випадків уживаємо "слугувати" (для перевезення, для розваги), але до посади, служби - найкраще пасує "служити". М не використовуємо "служити" для предметів, до "слугувати замість чогось" за потреби добираємо синонім "правити за щось".