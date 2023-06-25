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Популярні серед спортсменів добавки працюють не так, як всі думали, - дослідження

Популярні спортивні добавки виявилися неефективними (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Спортсмени, як любителі, так і професіонали, нерідко вживають добавки, щоб швидше домагатися результату: красивого тіла чи нових рекордів. Проте ефективність одних з найпопулярніших добавок спортивної дієти виявилася не такою, як вважалося.

Про це пише Science Daily.

Нове дослідження розвіяло міф про спортивні добавки

Дослідники з McMaster University (Канада)

В чому "фішка" кетонових добавок

McMaster University.

Але висновки дослідників говорять, що це не зовсім так.

Експеримент показав, що добавки переоцінені

Раніше ми писали також, що зміниться, якщо стояти в планці щодня.

Крім того дізнайтеся, як їсти на день понад 2 тисячі калорій та мати струнке тіло.

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