Популярні серед спортсменів добавки працюють не так, як всі думали, - дослідження

Спортсмени, як любителі, так і професіонали, нерідко вживають добавки, щоб швидше домагатися результату: красивого тіла чи нових рекордів. Проте ефективність одних з найпопулярніших добавок спортивної дієти виявилася не такою, як вважалося.

Про це пише Science Daily.

Але висновки дослідників говорять, що це не зовсім так.

Раніше ми писали також, що зміниться, якщо стояти в планці щодня.

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