Популярні серед спортсменів добавки працюють не так, як всі думали, - дослідження

Спортсмени, як любителі, так і професіонали, нерідко вживають добавки, щоб швидше домагатися результату: красивого тіла чи нових рекордів. Проте ефективність одних з найпопулярніших добавок спортивної дієти виявилася не такою, як вважалося.
Про це пише Science Daily.
Дослідники з McMaster University (Канада)
McMaster University.
Але висновки дослідників говорять, що це не зовсім так.
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