Популярные среди спортсменов добавки работают не так, как все думали, - исследование

Спортсмены, как любители, так и профессионалы, нередко используют добавки, чтобы быстрее добиваться результата: красивого тела или новых рекордов. Однако эффективность одних из самых популярных добавок спортивной диеты оказалась не такой, как считалось.

Но выводы исследователей говорят, что это не совсем так.

Раньше мы писали также, что изменится, если стоять в планке каждый день.

Кроме того, узнайте, как есть в день более 2 тысяч калорий и иметь стройное тело.