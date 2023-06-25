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Популярные среди спортсменов добавки работают не так, как все думали, - исследование

Популярные спортивные добавки оказались неэффективными (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Спортсмены, как любители, так и профессионалы, нередко используют добавки, чтобы быстрее добиваться результата: красивого тела или новых рекордов. Однако эффективность одних из самых популярных добавок спортивной диеты оказалась не такой, как считалось.

Об этом пишет Science Daily.

Новое исследование развеяло миф о спортивных добавках

Исследователи из McMaster University (Канада)

В чем "фишка" кетоновых добавок

McMaster University.

Но выводы исследователей говорят, что это не совсем так.

Эксперимент показал, что добавки переоценены

Раньше мы писали также, что изменится, если стоять в планке каждый день.

Кроме того, узнайте, как есть в день более 2 тысяч калорий и иметь стройное тело.

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