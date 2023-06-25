Популярні серед спортсменів добавки працюють не так, як всі думали, - дослідження

Спортсмени, як любителі, так і професіонали, нерідко вживають добавки, щоб швидше домагатися результату: красивого тіла чи нових рекордів. Проте ефективність одних з найпопулярніших добавок спортивної дієти виявилася не такою, як вважалося.

Нове дослідження розвіяло міф про спортивні добавки

Дослідники з McMaster University (Канада) виявили, що кетонові добавки, які вживають деякі спортсмени, насправді можуть погіршити продуктивність.

Нове дослідження, опубліковане у виданні International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, розглядає суперечливі результати досліджень, пов’язані з ефективністю кетонових добавок, які набули популярності серед спортсменів.

"Деякі раніше опубліковані дослідження показали, що добавки покращують продуктивність, тоді як інші повідомили, що вони не мали ефекту або навіть погіршували продуктивність", - говориться в результатах експерименту.

В чому "фішка" кетонових добавок

Річ у тім, що природні кетони можуть служити паливом для мозку та м'язів. Кетогенна дієта, яка характеризується дуже низьким вмістом вуглеводів і, як правило, високим споживанням жиру, змушує організм виробляти більше органічних кетонових сполук і збільшувати їх використання для отримання енергії.

Вважається, що кетонові добавки прискорюють цей процес без суворої дієти.

"Однією з головних ймовірних переваг є те, що кетони можуть служити альтернативним джерелом палива під час фізичних вправ або потенційно замінювати використання іншого основного "палива", такого як вуглеводи та жири, і, у свою чергу, підвищувати витривалість", - пояснює Мартін Гібала, керівник дослідження та професор McMaster University.

Але висновки дослідників говорять, що це не зовсім так.

Експеримент показав, що добавки переоцінені

Дослідники залучили добре підготовлених спортсменів до тесту на витривалість. Вони їздили на велосипеді п’ять або більше годин на тиждень. Експеримент проводився в лабораторії, але імітував умови перегонів.

Кожен учасник пройшов два випробування, які відрізнялися лише додаванням напою. Напої містили або кетонну добавку, або подібне на смак плацебо.

"Основне спостереження в цьому дослідженні полягало в тому, що швидкість, яку велосипедисти могли підтримувати під час тесту, була нижчою після прийому кетонових добавок порівняно з плацебо", - говорить Девін Маккарті, провідний автор дослідження та аспірант канадського університету.

Дослідники кажуть, що результати збігаються з їхньою попередньою роботою, яка виявила, що кетонові добавки збільшують кардіореспіраторний стрес під час фізичних вправ.