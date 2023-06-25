Популярные среди спортсменов добавки работают не так, как все думали, - исследование

Спортсмены, как любители, так и профессионалы, нередко используют добавки, чтобы быстрее добиваться результата: красивого тела или новых рекордов. Однако эффективность одних из самых популярных добавок спортивной диеты оказалась не такой, как считалось.

Новое исследование развеяло миф о спортивных добавках

Исследователи из McMaster University (Канада) обнаружили, что кетоновые добавки, которые используют некоторые спортсмены, на самом деле могут ухудшить производительность.

Новое исследование, опубликованное в издании International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, рассматривает противоречивые результаты исследований, связанные с эффективностью кетоновых добавок, получивших популярность среди спортсменов.

"Некоторые ранее опубликованные исследования показали, что добавки улучшают производительность, в то время как другие сообщили, что они не имели эффекта или даже ухудшали производительность ", - говорится в результатах эксперимента.

В чем "фишка" кетоновых добавок

Дело в том, что природные кетоны могут служить топливом для мозга и мышц. Кетогенная диета, характеризующаяся очень низким содержанием углеводов и, как правило, высоким потреблением жира, заставляет организм производить больше органических кетоновых соединений и увеличивать их использование для получения энергии.

Считается, что кетоновые добавки ускоряют этот процесс без суровой диеты.

"Одним из главных возможных преимуществ является то, что кетоны могут служить альтернативным источником топлива во время физических упражнений или потенциально заменять использование другого основного "топлива", такого как углеводы и жиры, и, в свою очередь, повышать выносливость", - объясняет Мартин Гибала, руководитель исследования и профессор McMaster University.

Но выводы исследователей говорят, что это не совсем так.

Эксперимент показал, что добавки переоценены

Исследователи привлекли хорошо подготовленных спортсменов к тесту на выносливость. Они ездили на велосипеде пять или больше часов в неделю. Эксперимент проводился в лаборатории, но имитировал условия гонки.

Каждый участник прошел два испытания, которые отличались только добавлением напитка. Напитки содержали либо кетонную добавку, либо похожее на вкус плацебо.

"Основное наблюдение в этом исследовании заключалось в том, что скорость, которую велосипедисты могли поддерживать во время теста, была ниже после приема кетоновых добавок по сравнению с плацебо", - говорит Дэвин Маккарти, ведущий автор исследования и аспирант канадского университета.

Исследователи говорят, что результаты совпадают с их предыдущей работой, обнаружившей, что кетоновые добавки увеличивают кардиореспираторный стресс во время физических упражнений.