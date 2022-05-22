Популярна послуга дитячого стоматолога виявилася зовсім непотрібною: не витрачайте гроші
Популярна послуга, яку багато батьків вважають за потрібне зробити дитині під час візиту до стоматолога, виявляється, зовсім непотрібна. Мова йде про алерготест перед проведенням місцевої анестезії.
Про це йдеться в Instagram sviy.doc, який веде група лікарів-блогерів.
Стоматологи кажуть, що часто батьки просять зробити пробу на анестетик, "бо він у нас такий алергічний", "бо ми хвилюємся" і т. д.
Але це абсолютно непотрібно. Адже він не буде показовим.
Так, якщо організм ніколи не "зустрічався" з алергеном (в даному випадку анестетиком), то відповідно імунної відповіді в нього немає.
І це означає, що алергічної реакції при першому контакті не буває.
Скарифікаційні проби (шкірні прік-тести) тим паче робити не можна
Річ у тім, що на введення алергену під час цієї проби почнуть виробляються імуноглобуліни.
Тест буде негативним, а організм на наступний раз підготується. І станеться це саме в кріслі стоматолога.
В результаті лікар буде спокійним, бо проба негативна, є заключення. Але у дитини виникне алергічна реакція під час процедури. Найнебезпечніший стан - анафілактичний шок.
Висновок тут такий, що кожен стоматолог повинен бути готовим до різного виду алергічної реакції, в тому числі анафілактичного шоку.
Тобто володіти навичками надання невідкладної допомоги та мати "протишоковий" набір, в якому обов'язково є адреналін.
Ідеально, коли в клініці є анестезіологічний супровід.
"Раджу всім батькам поцікавитися краще цим, аніж витрачати гроші на непотрібні аналізи", - пишуть лікарі.
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