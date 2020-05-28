Популярная украинская певица впервые за три года показала своего мужа

Популярная украинская певица RIYA представила клип на свой новый авторский сингл "Zastyhnu".

По словам артистки, это песня о любви с противоречиями. В видео максимально настоящие чувства: певица даже сняла своего мужа, которого скрывала три года!

Интересно, что во время съемок клипа из-за погоды был изменен сценарий, также были потерянные ключи и телефон, и даже пролита кровь - когда главный герой ловил падающий мотоцикл "Минск". Он, к слову, реальный 20-летний раритет в семье певицы.

"Этим видео я хочу передать атмосферу свободы в чувствах и одновременно атмосферу одиночества, когда в паре начинаются кризисы, недоразумение. По сути, когда встречаем свою любовь, мы совершенно обнажаемся перед ним и для него, впускаем в таинственные уголки своей души. Мы становимся отражением друг друга. Но иногда от этого мы можем потерять себя или разрушить любовь, сдавшись перед испытаниями", - рассказывает о своей новой работе RIYA.

RIYA - Zastyhnu

Съемки клипа длились рекордных для певицы четыре дня - самые длинные в карьере RIYA. Режиссером видео стала молодая видеомейкер Люба Мартынец, которая работала с группами O.Torvard, BAHROMA и многими другими украинскими артистами.

Отметим, что песня, на которую был снят клип, стала "новым этапом жизни" Валерии Наливайко - именно так зовут певицу.

Добавим, что в свое время популярность Валерии принесли такие песни, как "Паралелі", "Чайка", "Не боюсь", "#ЛовиКайф" и другие.

RIYA - Щастя

Также мы писали о том, что RIYA несколько лет тому назад побеждала в онлайн-Евровидении.