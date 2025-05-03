Популярна їжа спричиняє більшу кількість смертей на рік, ніж фентаніл: дослідження

Що показало дослідження вчених?

Новий аналіз вивчив дані зі США та семи інших країн, щоб оцінити відсоток передчасних смертей, яким можна було б запобігти, через споживання ультраоброблених продуктів (UPF), таких як упаковані закуски, солодкі напої, оброблене м’ясо та солодкі сухі сніданки.

"Ми розглянули ризик смерті людини від споживання більшої кількості ультраоброблених продуктів у віці від 30 до 69 років, коли смерть була передчасною", - сказав співавтор дослідження Карлос Аугусто Монтейро.

Команда вчених виявила, що ризик передчасної смерті зростає майже на 3% на кожні 10% збільшення калорій від такої їжі.

Попередні дослідження пов’язували ультраобороблені продукти з 32 негативними наслідками для здоров’я, включаючи підвищений ризик серцево-судинних захворювань, раку, діабету 2 типу та проблем із психічним здоров’ям.

Порівняння смертей від неправильного харчування та передозування наркотиків

Близько 124 000 передчасних смертей у США були пов’язані зі споживанням UPF у 2018 році, сказав Едуардо Аугусто Фернандес Нільсон, провідний дослідник нового дослідження.

Для порівняння, у 2022 році майже 74 000 американців померли від передозування фентанілу.

Фернандес Нільсон і його колеги створили комп’ютерну модель, яка оцінювала відсоток ранніх смертей, пов’язаних з UPF, на основі даних про майже 240 000 людей і майже 15 000 смертей.

Результати коливалися від 4% у країнах із меншим споживанням UPF (Колумбія) до майже 14% у країнах із вищим споживанням UPF (Великобританія та США). Серед інших досліджуваних країн були Бразилія (низьке споживання), Чилі та Мексика (середнє) та Австралія та Канада (високе).

"Висновки підтверджують, що споживання ультраобробленої їжі значно сприяє загальному тягарю захворювань у багатьох країнах, і зменшення має бути включено до національних рекомендацій щодо харчування та розглянуто в державній політиці", - пишуть дослідники у своїй статті.