Популярна українська блогерка шокувала виглядом після невдалої косметичної процедури (фото)

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Блогерка у своїх stories показала відеоповідомлення, адресоване горе-косметологу, до якого вона звернулася з проханням зволожити їй шкіру обличчя.

У "кружечку" Мусіна говорить лікарці, що не вірить в обіцянки спеціалістки все виправити.

Сабіна Мусіна після невдалої косметичної процедури (фото: instagram.com/saba.musina)

"Це я 2 лютого 2023 року. Моє обличчя збільшується кожного дня, воно вже 3х, цей кружочок я записувала лікарю, яка це зробила, і яка досі мені доводить, що вона все виправить", - поділилася Саба".

"В моєму обличчі ніколи нічого не було - бо і потреби не було, за ним слідкувала моя Тетяна Коломієць, але з війною вона поїхала. Я пішла до колеги, яку знала також, вона навіть вам рекомендувала теж, і попросила зволожити мені обличчя", - пригадала бізнесвумен.

Однак жінка, каже знаменитість, вирішила ввести їй "поллімолочку", яка, за словами Мусіної, змінила її обличчя майже на два роки.

Сабіна Мусіна після невдалої косметичної процедури (фото: instagram.com/saba.musina)

"Я розповім ВСЕ! Покажу Все! Просто я починаю плакати, а мені не можна. Але цей випадок подарував мені інших двох лікарів", - продовжила блогерка.

Вона також додала, що лише зараз її обличчя "повертається". Після півтора року маніпуляцій та інвестицій.

Зазначимо, що днями Сабіна знову здивувала фанатів змінами у своїй зовнішності.

Вона зробила пластичну операцію, аби змінити форму повік та розрізу очей (блефаропластика. - Прим.ред).

Саба Мусіна після блефаропластики(фото: instagram.com/saba.musina)