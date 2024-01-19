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Популярная украинская блогерша шокировала видом после неудачной косметической процедуры (фото)

Саба Мусина (фото: instagram.com/saba.musina)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская бизнесвумен и блогер Сабина Мусина вспомнила, как стала жертвой неудачной косметической процедуры и сколько ей понадобилось, чтобы восстановить свое лицо.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram владелицы сети салонов красоты.

Подробности

Блогерша в своих stories показала видеосообщение, адресованное горе-косметологу, к которому она обратилась с просьбой увлажнить ей кожу лица.

В "кружочке" Мусина говорит врачу, что не верит в обещания специалистки все исправить.

Сабина Мусина после неудачной косметической процедуры (фото: instagram.com/saba.musina)

"Это я 2 февраля 2023 года. Мое лицо увеличивается каждый день, оно уже 3х, этот кружочек я записывала врачу, которая это сделала, и которая до сих пор мне доказывает, что она все исправит", - поделилась Саба".

"В моем лице никогда ничего не было - потому что и необходимости не было, за ним следила моя Татьяна Коломиец, но с войной она уехала. Я пошла к коллеге, которую знала также, она даже вам рекомендовала тоже, и попросила увлажнить мне лицо", - вспомнила бизнесвумен.

Однако женщина, говорит знаменитость, решила ввести ей "поллимолочку", которая, по словам Мусиной, изменила ее лицо почти на два года.

Сабина Мусина после неудачной косметической процедуры (фото: instagram.com/saba.musina)

"Я расскажу ВСЕ! Покажу всё! Просто я начинаю плакать, а мне нельзя. Но этот случай подарил мне других двух врачей", - продолжила блогерша.

Она также добавила, что только сейчас ее лицо "возвращается". После полутора лет манипуляций и инвестиций.

Отметим, что на днях Сабина снова удивила фанатов изменениями в своей внешности. 

Она сделала пластическую операцию, чтобы изменить форму век и разреза глаз (блефаропластика. - Прим.ред).

Саба Мусина после блефаропластики (фото: instagram.com/saba.musina)

Ранее Алина Гросу призналась, делала ли пластику груди.

Также мы рассказывали, что Кейт Миддлтон перенесла операцию.

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